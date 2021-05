Philadelphia verdubbelt voorsprong tegen Washington

EK Zwemmen Louis Croenen sneuvelt in de halve finales van de 100 meter vlinder­slag

22 mei Louis Croenen is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen langebaan in Boedapest. Croenen werd in zijn halve finale achtste en laatste in 52.13, de vierde beste tijd in zijn carrière. In de reeksen zwom hij eerder op de dag 52.06. Daarmee bleef hij slechts zes honderdsten boven het Belgische record (52.00) dat hij vorige maand zwom in het Nederlandse Eindhoven.