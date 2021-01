PGA Championship golf vindt komend jaar niet plaats op golfbaan van Trump

De beslissing valt enkele dagen nadat aanhangers van Trump het Capitool in de hoofdstad Washington D.C. hadden bestormd. “De raad van bestuur van de Amerikaanse PGA heeft zondagavond beslist om het contract met Trump Bedminster te beëindigen”, verklaarde PGA-voorzitter Jim Richardson in een mededeling op Twitter. “Het is duidelijk geworden dat spelen op Trump Bedminster schadelijk is voor het merk PGA en onze vele programma’s in gevaar zou brengen.”