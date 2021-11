Peter Wright rekent in ‘deciding leg’ af met Searle en wint Players Championship Finals

Peter Wright keert stilaan terug naar zijn beste vorm. De Schot speelde vorige week nog de finale van de Grand Slam of Darts, waar hij verloor van Gerwyn Price. Die laatste was al uitgeschakeld, en dus rook Wright zijn kans. In de halve finale maakte hij korte metten met die andere Welshman, Jonny Clayton. Ryan Searle, die in de andere halve finale Brendan Dolan opzij zette, was de verrassende tweede finalist in Minehead.

‘t Was Wright die in de openingsfase toonde dat hij wel al wat ervaring had met finales. Op zijn eigen spelletjes gaf hij Searle amper kansen, maar ook de 34-jarige Searle hield gewoon stand. Ook bij de tweede onderbreking kon het nog alle kanten uit, niemand nam de gemiste dubbels van zijn tegenstander aan. Wanneer Searle eindelijk die de eerste break van de partij liet optekenen voor 6-5, was het moment daar voor Wright om een mokerslag uit te delen. Rebreak, gevogld door een nieuwe break met check-out op 141.

Wright miste nadien twee matchdarts en liet Searle terugkomen tot een deciding leg. Spanning troef. Searle zette nog uitstekend druk op Wright, maar de Schot bleef kalm en maakte het met de eerste pijl af: 11-10!

‘Snakebite’ Wright mag 120.000 van de in totaal 600.000 euro aan prijzengeld toevoegen aan zijn bankrekening, verliezend finalist Searle ontvangt 60.000 euro en maakt een knappe sprong in de Order of Merit. Onze landgenoten Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh sneuvelden eerder al in respectievelijk de eerste en tweede ronde.

Volgende afspraak? Het WK Darts, vanaf 15 december bij VTM 4 of op HLN.be!

Volledig scherm © Photo News

HALVE FINALES

Peter Wright - Jonny Clayton: 10-6

Peter Wright heeft een statement van jewelste gemaakt in zijn halve finale tegen Jonny Clayton. Waar hij in de vorige matchen steeds traag op gang kwam, greep hij de Welshman nu wel meteen naar de keel. Clayton had na acht spelletjes amper één exemplaar achter zijn naam staan. Wright scoorde uitstekend op de dubbels (7 op 9) én haalde nog eens een gemiddelde van ruim 105 op dat moment. Clayton overtuigde op deze PC Finals nog niet, en moet dat ook bekopen met een stevige 11-6-nederlaag.

Brendan Dolan - Ryan Searle: 6-11

Ryan Searle staat in zijn allereerste TV-finale. ‘Heavy Metal’, zo is zijn bijnaam, maakte korte metten met de opmars van Brendan Dolan. De Noord-Ier klopte onderweg naar de finale nochtans Gerwyn Price en José de Sousa, maar na de tweede onderbreking leek hij te bezwijken onder de druk. Searle daarentegen kwam toen pas echt onder stoom en pakte vier spelletjes op rij, om zo Dolan uit te tellen. Eindstand: 6-11.

KWARTFINALES

Peter Wright - Michael van Gerwen: 10-6

Peter Wright komt sinds gisteren op het podium met een dosis boegeroep, nadat hij een stevige woordenwisseling had met Adrian Lewis. Hij en Van Gerwen moesten nog even wachten door een brandalarm, maar het niveau leed daar niet onder. Bij de tweede onderbreking scoorde Van Gerwen gemiddeld bijna 12 punten meer dan de Schot, maar toch trokken ze met 5-5 naar de coulissen.

Na die pauze duwde ‘Snakebite’ het gaspedaal in, met dominant spel en vooral twee breaks tot gevolg. Plots stond de zesvoudig titelverdediger 9-6 in het verlies. Die klap kwam hij niet meer te boven, en zo is ook de Nederlander uitgeschakeld. ‘Mighty Mike’ - die in 2017 nog alle majors van het kalenderjaar op z’n naam schreef - won er dit jaar geen enkele.

José de Sousa - Brendan Dolan: 4-10

Brendan Dolan verraste gisteren de wereld door nummer één van de PDC-ranking Gerwyn Price uit het toernooi te kegelen. Vandaag moest de Noord-Ier dan kunstje nog eens overdoen tegen de nummer één van de Player Championship-ranking, José de Sousa. De Portugees begon zeer nonchalant aan de partij en liet Dolan uitlopen naar 1-4 bij de eerste onderbreking. De Sousa vond zijn typerende 180's amper en lukte ook nauwelijks check-outs in de eerste wedstrijdhelft. Dolan liep even uit naar een verschil van zes legs, en gaf dat niet meer uit handen: 4-10.

Daryl Gurney - Ryan Searle: 9-10

Daryl Gurney of Ryan Searle, één van beide heren zou al zeker een onverwachte halve finalist worden op deze PC Finals. Het was Gurney die het best aan de match begon en twee keer kon breken. Searle klampte aan tot 6-6, en lukte dan zelf wat de beslissende break leek te gaan worden. Bij 7-9 miste Searle een pijl voor de match, waardoor hij de deur open zette voor een comeback van Gurney. Het niveau lag heel hoog - allebei gemiddeldes van 101 -, niemand verdiende de nederlaag, maar in de decider was het Searle die aan het langste eind trok met een knappe 104!

Jonny Clayton - Vincent van der Voort: 10-3

Jonny Clayton heeft weinig energie verspild aan Vincent van der Voort. De Nederlander scoorde rampzalig slecht op dubbels (3 op 19), Clayton hoefde zijn beste darts niet eens boven te halen. Hij won droog met 10-3 en staat zo opnieuw zonder veel indruk te maken in de halve finale.

