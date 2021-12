Peter Wright, opnieuw in flitsende kerstoutfit, wint vlot - Borland werpt zich de geschiedenisboeken in

Olympische Winterspelen China reageert scherp op Australi­sche boycot: “Het kan niemand iets schelen of ze naar Winterspe­len komen of niet”

“Het kan niemand iets schelen” of Australië al dan niet diplomatieke vertegenwoordigers stuurt naar de Olympische Winterspelen in Peking. Dat zegt de Chinese diplomatie, nadat Australië had gemeld dat het de Spelen diplomatiek zal boycotten.

8 december