Peter Wright en Michael Smith overleven halve finales en strijden voor WK-winst

Michael Smith (PDC-9) mag zich de eerste finalist van het WK Darts noemen. De Engelsman haalde het van zijn landgenoot James Wade met stevige cijfers: 6-3. ‘Bully Boy’ liep al vroeg in de partij weg door de set van Wade af te snoepen voor 2-0. Even leek Wade zich terug te knokken, maar na twee nieuwe breaks stond het plots 4-1. Een stevige tik voor Wade dus, en die kwam hij niet meer te boven. Alweer geen finale voor pechvogel Wade. Smith klokte af op een knap gemiddelde van 101, en schakelt zo na Clayton en Price weer een topper uit in zijn weg naar die verdiende finaleplaats. Doet hij daarin beter dan in 2019, toen Smith de finale verloor van Michael van Gerwen?