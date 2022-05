Persoon moet nog wat langer wachten op titelgevecht: WBC-kampioene Baumgardner bokst eerst voor WBO/IBF-gordel

Vier maanden. Zo lang zou het duren, stelde Malte Müller-Michaelis, de voorzitter van de WBC-bond bij de vrouwen, voor Delfine Persoon in de ring kan tegen Alycia Baumgardner. Na haar zege tegen de Française Elhem Mekhaled is de politie-inspectrice de eerste officiële uitdaagster. Baumgardner kan haar niet ontlopen. Persoon en haar entourage waren in de zevende hemel: eindelijk zou ze een nieuwe kans krijgen. En dat werd tijd ook, want Persoon wordt er niet jonger op.

Het enige wat voor vertraging kon zorgen, zo waarschuwde Müller-Michaelis, is een zogenaamde unification bout: wanneer Baumgardner de voorrang geeft aan een gevecht tegen een titelhouder van een andere boksbond, zoals de WBO. Helaas voor Persoon is dat nu net wat de Amerikaanse kampioene ook in gedachten heeft.

Niet voor 38ste verjaardag

Bokspromotor Bob Arum regelde en heeft de rechten op het titelgevecht tussen Baumgardner en haar landgenote Mikaela Mayer, de ongeslagen kampioene bij de WBO en IBF. “Mayer is even getalenteerd als ambitieus”, aldus Arum. “Ze wil zich meten met de allerbesten en Baumgardner is een waardige kampioene. Het is een clash waar erg naar wordt uitgekeken.” De kamp is gepland eind augustus of begin september.

Pech voor Persoon, die zo zeker niet voor haar 38ste verjaardag in januari 2023 aan een titelgevecht toe zal zijn. Want wie er als winnares ook uit de strijd komt, Baumgardner of Mayer krijgen voldoende tijd om te herstellen. Müller-Michaelis herhaalt wel dat Persoon daarna aan zet is, maar het zal vermoedelijk pas in het voorjaar van 2023 zover zijn. De klok tikt voor Persoon, die nu wel ruim voldoende tijd heeft om het scheurtje in haar biceps te laten herstellen.

