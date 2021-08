Pech blijft Jelle Geens achtervolgen: triatleet breekt pols in Canada, Van Riel opnieuw vierde

TriatlonJelle Geens blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Onze landgenoot zag vorige maand de individuele triatlon op de Olympische Spelen aan zich voorbijgaan door een coronabesmetting in de voorbereiding. Nu viel zijn eerste wedstrijd na Tokio in het water na een polsbreuk.

2021 wordt een jaar om snel te vergeten voor Jelle Geens. De triatleet blijft de grote pechvogel van deze zomer. Na het jammerlijke forfait op de Olympische Spelen (en de vijfde plaats met de Belgian Hammers op diezelfde Spelen) brak Geens dit weekend zijn pols op een World Series-triatlon in Montréal. Geens won er in 2019 als eerste Belg ooit een WTS-wedstrijd, helaas ging het bij zijn terugkeer minder goed.

In een speciaal format had onze landgenoot zich voor het weekend geplaatst voor de finales in Canada. Die finales bestonden telkens uit korte triatlonwedstrijden waarin de tien laatste atleten afvielen voor de volgende ronde. In de tweede finaleronde liep het fout voor de Limburger.I n één van de scherpere bochtjes op het loopparcours werd Geens gehinderd door een Duitse triatleet voor hem waardoor hij ten val kwam en daarbij zijn pols blesseerde. Geens deed de wedstrijd nog uit, maar trok achteraf meteen naar het ziekenhuis en daar was het verdict heel hard: een gebroken pols en meteen ook einde van het seizoen.

“Dus geen Grand Final in Edmonton volgende week voor mij”, reageerde Geens na afloop. “De pech blijft me echt achtervolgen. Na mijn positieve coronatest en mijn gemiste individuele olympische race is dit een nieuwe grote ontgoocheling. Wij triatleten trainen zo hard en offeren veel op. Om dan de ene na de andere teleurstelling op te lopen, dat is niet makkelijk te aanvaarden. Maar ik zal terugkeren, al weet ik nog niet wanneer.”

Marten Van Riel kende geen pech, maar hij moest in Montreal wel vrede nemen met een vierde plaats, net zoals op de voorbije Spelen. Na het zwemmen bleven negen atleten goed samen, achter een ontketende Fransman Vincent Luis. Ook in het fietsen kwam er geen afscheiding en dus zou het lopen de ultieme beslissing brengen. Van Riel ging lang mee in het spoor van drie Fransen, maar in de slotmeters moest hij lossen bij de blauwe sneltrein. Dorian Coninx won de spurt van Vincent Luis. Leo Bergere werd op drie seconden derde en Marten Van Riel liep op acht seconden opnieuw als vierde over de streep.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News