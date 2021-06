Patrick Keusters, kersvers voorzitter van de Koninklijke Belgische Hockey Bond: “Met ‘Centre of Excellence’ zijn we uniek in Europa”

HockeyPatrick Keusters (62) mag zich sedert vorig weekend voorzitter van de Koninklijke Hockey Bond noemen. Hij volgt Marc Coudron op, die de voorbije zestien jaar de scepter zwaaide. Keusters is geboren en getogen in het hockey, is even ambitieus als zijn voorganger en mocht na drie dagen op de voorzittersstoel meteen al de deuren van het Antwerpse ‘Centre of Excellence’ – de nieuwe thuishaven van de Red Lions en Red Panthers – openzwaaien.

Patrick Keusters groeide op bij hockeyclub Herakles, waar hij tussen 1994 en 2009 ook voorzitter was. Keusters speelde er zelf ook in de eerste ploeg. “Dat was toch eerder op een bescheiden niveau”, relativeert hij. “In die periode balanceerden we steeds tussen de Eredivisie en Nationale 1. Mijn kinderen deden het alvast beter.”

Die kinderen zijn Anthony (34), Julie (33) en Amaury Keusters (30). Zij verdedigden vele jaren de clubkleuren van Herakles. De mooiste carrière was alleszins voor Amaury weggelegd. Hij verzamelde 100 caps voor de Red Lions, veroverde zilver op het EK 2017 in Amstelveen en is al vele jaren – en nu nog steeds – samen met Nicolas de Kerpel het uithangbord van het mannenteam van Herakles uit Lier.

Patrick Keusters stond in 2012 mee aan de wieg van de splitsing van de hockeybond in een Vlaamse en een Waalse vleugel: de Vlaamse Hockey Liga (VHL) en La Ligue Francophone de Hockey (LFH). Keusters werd voorzitter van de VHL en was dat ook tot het voorbije weekend. “We zijn uiteraard al een hele tijd bezig met de opvolging van Marc Coudron als voorzitter van de KBHB”, zegt Keusters. “Eigenlijk sedert de start van zijn laatste mandaat nu vier jaar geleden. Continuïteit in het beleid nastreven was het belangrijkste. Ik heb me dan ook zeer goed op deze nieuwe functie kunnen voorbereiden. Voorzitter zijn van de VHL of van de KBHB: dat is vanzelfsprekend een groot verschil. Bij de VHL gaat het vooral om de verbreding van de sport, ondersteuning aan de clubs, opleidingen en infrastructuur. Bij de KBHB gaat het in de eerste plaats om het nationale en internationale aspect.”

Keusters treedt dus in de voetsporen van Coudron, die de laatste zestien jaar en omringd door de juiste personen de hockeysport in ons land naar de absolute top bracht. “De verdiensten van Marc voor de hockeysport in ons land zijn enorm”, aldus Keusters. “We moeten op de ingeslagen weg verder. Uiteraard leggen we elk onze eigen accenten. Marc was een internationale topspeler, ik kom meer uit de clubwerking en kan goed aanvoelen wat er leeft binnen onze hockeyclubs. Het is dan ook mijn voornaamste ambitie om een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen de torenhoge ambities van onze nationale ploegen en de noden van de clubs. Ook de eenheid en de cohesie tussen de regio’s is van het allergrootste belang. Versnippering kunnen we ons niet permitteren. Dat zou het begin van het einde betekenen. Momenteel is de groei van de hockeysport in de regio’s helemaal in balans en zo hoort het ook.”

Coudron deinsde er nooit voor terug om, wat de nationale teams betreft, zeer ambitieuze uitspraken te doen. Hij voorspelde voor de Lions EK- en WK-goud en vorige week liet hij nog optekenen dat ook het olympische goud in Tokio er zit aan te komen. “Mijn ambities zijn helemaal hetzelfde, maar met die voorspellingen zal ik misschien wel iets voorzichtiger zijn”, lacht Keusters. “Marc heeft die achtergrond van het internationale hockeygebeuren en doet die uitspraken vanuit dat oogpunt. In ieder geval: met onze Red Lions staan we aan de internationale top en alle elementen zijn aanwezig om daar ook te blijven. Wat de Red Panthers betreft zagen we de grote vorderingen tijdens het voorbije EK. Het was echt een plezier om hen daar aan het werk te zien. Hockey wint bij de meisjes trouwens steeds meer aan populariteit in ons land. In Vlaanderen is de ledengroei bij de meisjes momenteel zelfs groter dan bij de jongens.”

Als kersvers voorzitter kreeg Keusters dinsdag een zeer mooie binnenkomer. Samen met Vlaams minister van Sport Ben Weyts, Antwerpse burgemeester Bart De Wever en Antwerpse schepen van Sport Peter Wouters mocht hij het lintje van de opening van het Centre of Excellence in Antwerpen officieel doorknippen. Een verdiende bekroning trouwens, want samen met onder meer Christoph Van Dessel, secretaris-generaal van de Vlaamse Hockey Liga, werkte Keusters de voorbije vier jaar hard aan het dossier van het topsportcentrum. “De Vlaamse Hockey Liga is inderdaad de bouwheer van het Centre of Excellence”, besluit Keusters. “Onze Red Lions en Red Panthers hebben nu een geweldige thuishaven. We zijn met dit project uniek in Europa. Dat centrum mag echt gezien worden.”

