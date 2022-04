Paris en Tyson Fury, ‘Gyspy King en Queen’: “Het huwelijk is zoals de bokssport. Je moet ervoor werken”

Fury vs WhyteZwaargewichten in de ring, maar niet daarbuiten. Zowel Tyson Fury als Dillian Whyte, die zaterdag om de WBC-wereldtitel in een volgepakt Wembley vechten, houden er een erg sober liefdesleven op na. Net als Mike Tyson heeft Fury (33) zes kinderen, maar daar houdt de familiale vergelijking tussen de twee op. Terwijl ‘Iron Mike' vooral bekend stond om zijn onstuimig liefdesleven (“ Brad Pitt smeekte me hem niet te slaan toen ik hem op heterdaad betrapte ”), zweert Fury trouw aan Paris (32), met wie hij al sinds zijn vijftiende samen is. Ze houden zich ook aan de regels van de zigeunergemeenschap. En dat betekende ook niet samen slapen voor het huwelijk.

Over het privéleven van Dillian Whyte is helemaal niets geweten. De Brit heeft drie kinderen, maar ook de naam van zijn vrouw houdt ‘The Body Snatcher’ angstvallig geheim. ‘The Gypsy King’ is een veel opener boek. Maar ook heerlijk eenvoudig.

Tijdens het huwelijk van een gemeenschappelijke vriend leerden ze elkaar kennen. Paris was toen pas vijftien. Een jaar later was het ‘aan’, zeventien jaar later hebben ze zes kinderen samen: de jongens Prince John James, Prince Tyson Fury II en Prince Adonis, en de meisjes Venezuela, Valencia en Athena. En daar hoeft het niet te stoppen: Tyson wil er tien. Misschien wordt Prince Wembley wel de volgende.

Volledig scherm © instagram tysonfury

Geen Las Vegas of Miami voor het koppel, wel het landelijke Morecambe, een stadje even ten noorden van Manchester. Ze zijn beiden afkomstig uit een zigeunerfamilie en houden die tradities nog steeds hoog in het vaandel. Zoals ze dat altijd gedaan hebben. Dat betekende ook: niet samen slapen vóór het huwelijk. Paris: “Zelfs nadat we verloofd waren, sliep Tyson in de caravan van mijn ouders naast ons huis.”

Quote Ik heb opnieuw pit in ons huwelijk gebracht en Paris sexy lingerie gekocht. Nu zitten we weer helemaal goed. Tyson Fury

Groot feest dus, tijdens de huwelijksnacht in november 2008 toen ze trouwden voor een driehonderdtal gasten. Tyson, na veertien jaar huwelijk waarin Paris steevast zijn steun en toeverlaat was (ook toen hij kampte met de zwaarste verslavingen en zelfs aan zelfdoding dacht): “Het huwelijk is zoals de bokssport. Je moet ervoor werken. Soms zie je het helemaal zitten, dan weer niet. Maar ik heb er weer pit ingebracht en haar sexy lingerie gekocht. Nu zitten we weer helemaal goed. Beter dan ooit.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Paris Fury (@parisfury1)

Opvallend: Paris vertelde Tyson 24 uur voor zijn wereldtitelkamp tegen Wladimir Klitschko in 2015, dat ze zwanger was van Prince John James. En op de dag van zijn comebackgevecht tegen de Albanees Sefer Seferi, vertelde ze hem dat ze een misval had gehad. Dat deed ze ná het gevecht. “Vijf weken later was ik opnieuw zwanger.” In 2020, na zijn gewonnen titelkamp tegen Deontay Wilder, eerde Tyson Paris door in de ring ‘American Pie’ ten berde te brengen. Ongezien voor een welter.

84 miljoen euro is haar ‘Gypsy King’ waard, maar toch weigert Paris een nanny in huis te nemen om voor hun zes kinderen te zorgen. Dat strookt niet met de waarden van het leven als zigeuner. “Als trotse en toegewijde vrouwen en mama’s, vinden wij het onze plicht en zelfs ons privilege om zelf voor onze kinderen te zorgen en het huis te onderhouden”, aldus Paris in haar biografie ‘Love and Fury: The Magic and Mayhem of Life with Tyson’.

“Het idee dat onze kinderen opgroeien te midden van koks en huishoud- of tuinpersoneel, terwijl ik de hele dag rondstruin als een glamourkoningin, staat me alles behalve aan. Natuurlijk is dat soms zwaar, zeker wanneer Tyson anderhalve maand op trainingskamp vertoeft. Maar dan bedenk ik me dat ik niet de enige vrouw ben van wie haar man weg is voor zijn werk. Dan ga ik er nog wat harder tegenaan met de was en de strijk. Soms voel ik me een of andere Superwoman, tot Tyson me belt en hoort dat ik helemaal kapot ben. Dan draagt hij me op even helemaal niets te doen.”

Volledig scherm Ook na zijn gewonnen partij tegen Klitschko in Düsseldorf in 2015 zong Tyson voor Paris. © REUTERS

Bij wijze van bewijs dat Paris er niet hele dagen als een prinses bijloopt, postte ze op 31 maart op haar Instagram - waar ze 883.000 volgers heeft - nog een foto zonder make-up op. De boodschap loog er niet om: “Je natuurlijke zelf zijn is geen statement, het is wel het dichtst bij jezelf zijn. Op mijn 32ste en met al heel wat kilometers achter me, voel ik me prima in mijn vel en dat wil ik ook graag duidelijk maken naar jonge vrouwen toe. Elke vrouw is prachtig op haar eigen manier. Ook zonder make-up, valse wimpers of fillers. We moeten niet allemaal op elkaar lijken om mooi te zijn. Ik heb geen dikke lippen of lange wimpers, maar wel sproetjes en wat onzuiverheden. Maar hey, ik ben mezelf.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Paris Fury (@parisfury1)