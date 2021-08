PARALYMPISCHE SPELEN. Schelfhout wordt zevende in 1 km tijdrit - match van rolstoeltennisser Vandorpe uitgesteld door hitte

Schelfhout wordt zevende in 1 km tijdrit

Baanwielrenner Diederick Schelfhout is als zevende geëindigd in de finale van de 1 km tijdrit klasse C1-3. De 35-jarige Oost-Vlaming (klasse C3, spier- en zenuwschade na brandwonden) klokte in de Izu Velodrome af na 1:08.825. Daarmee zette hij de zevende chrono neer op 22 deelnemers.

Het goud ging naar de Chinees Li Zhangyu (klasse C1, 1:03.877) voor de Fransman Alexandre Leaute (klasse C2, 1:05.031) en de Brit Jaco van Gass (klasse C3, 1:05.569). Die zetten allemaal een wereldrecord neer in hun klasse. Donderdag begon Schelfhout zijn paralympisch toernooi met de 3 km individuele achtervolging, zijn sterkste nummer. Daarin raakte hij niet door de reeksen.

Volledig scherm Diederick Schelfhout © BELGA

Wedstrijd van Jef Vandorpe uitgesteld door hitte

De wedstrijd in de eerste ronde van het paralympisch tennistoernooi tussen Jef Vandorpe en de Oostenrijker Nico Langmann is voorlopig uitgesteld door de hitte. Het kwik wees in het Ariake Tennis Park 33 graden aan. De partij had om 11 uur Japanse tijd (4u Belgische tijd) moeten beginnen en zou later op de dag nog afgewerkt worden als de temperatuur minder hoog is.

Joachim Gérard is als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde. Hij treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Fransman Frédéric Cattaneo en de Amerikaan Casey Ratzlaff.

In het dubbelspel zijn Jef Vandorpe en Joachim Gérard als zesde reekshoofd ook vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde nemen ze het op tegen de winnaar van het duel tussen het Braziliaanse duo Gustavo Carneiro Silva/Daniel Rodrigues en de Australische tandem Martyn Dunn/Ben Weekes.

Volledig scherm Jef Vandorpe. © RV

Belgian Bulls winnen ook tweede groepsduel

De Belgische goalballers (IBSA 6) blijven goed op dreef in de poulefase van het paralympisch toernooi in Tokio. Donderdag klopten ze in hun tweede groepsduel Turkije (IBSA 9) met 6-4.

Woensdag openden de Belgian Bulls hun toernooi met een knappe 10-3 zege tegen China (IBSA 3). Sterspeler Klison Mapreni was toen de grote man met liefst acht goals. Donderdag kwam hij twee keer tot scoren. Hij is daarmee voorlopig gedeeld topschutter van het toernooi. Kapitein Bruno Vanhove, die de Belgische vlag droeg tijdens de openingsceremonie, was tegen de Turken drie maal trefzeker. Zijn broer Tom trof ook een keer raak.

Zaterdag, om 12u Belgische tijd (19u Japanse tijd), spelen de Bulls hun derde groepswedstrijd tegen Duitsland (IBSA 4). Met 6/6 na hun eerste twee matchen zijn de Belgen al bijna zeker van de kwartfinales. Vier van de vijf ploegen in de poulefase stoten door naar de laatste acht.

Volledig scherm © BELGA