Paralympiër Joachim Gérard nog altijd niet ontslagen uit ziekenhuis in Tokio: “Ik wacht op toestemming om terug te keren”

Paralympische Spelen Joachim Gérard blijft voorlopig in ziekenhuis in Tokio en geeft forfait voor US Open

3 september Joachim Gérard zal niet deelnemen aan de US Open in het rolstoeltennis, die volgende week donderdag begint. Dat bevestigde het Belgisch Paralympisch Comité (BPC). De 32-jarige Brusselaar stelt het goed, maar blijft voorlopig wel ter observatie in het ziekenhuis in Tokio.