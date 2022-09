Paniekaanvallen blijven Dimitri Van den Bergh parten spelen: ‘Dancing Dimi’ moet rusten na controle in ziekenhuis

“Ik voel me op dit moment niet goed”, vertelde Van den Bergh na zijn gewonnen kwartfinale tegen Ratajski. “Tijdens de wedstrijd ging mijn hartslag omhoog. Ik zei bij mijzelf: ‘Komaan Dimi, wat is er aan de hand?’ Ik probeerde kalm te blijven en vrienden in de tribune spoorden me daar ook toe aan. Ik weet niet wat er aan de hand was. Een paniekaanval misschien? (lacht) Maar ik ben door, dat is het belangrijkste.” Van den Bergh zette uiteindelijk door. Al werd hij na de partij tegen Ratajski, op eigen aangeven, medisch gecheckt. Van den Bergh zou uiteindelijk de finale verliezen tegen Peter Wright, met wie hij nadien wel nog de strijdbijl begroef.