Pakt Aalst (ex-Asse-Lennik) net als 7 jaar geleden opnieuw de beker met Robin Overbeeke? “Terug om prijzen te winnen”

Geen Roeselare en/of Maaseik zondag in de bekerfinale, wel Gent voor wie dit een primeur is en Aalst (ex-Asse-Lennik) dat zeven jaar geleden de eerste editie in een afgeladen Sportpaleis won. Seppe Baetens (33) en de Nederlander Robin Overbeeke (32) waren er toen al bij en werden teruggehaald. Overbeeke na vijf jaar Frankrijk en een afgescheurde achillespees: “Ik ben hier terug om prijzen te winnen.”

Een graafmomentje in de herinnering: 21 februari 2015.

Overbeeke: (lacht) “Heel toevallig sloeg ik maandag op de gsm mijn social media open en kreeg ik een herinnering dat het dag op dag zeven jaar geleden is dat we met Asse-Lennik de Beker van België wonnen. Met beelden van losgeslagen uitbundigheid. Een hoogtepunt in mijn carrière, de eerste keer in het Sportpaleis voor 14.000 toeschouwers. Ons team was een hechte vriendengroep. De meesten van hen spreek ik nog regelmatig. Telkens als ik erover praat, blijft het kippenvel krijgen.”

En 27 april 2015?

“Euh, niet meteen…”

Je werd verkozen tot Speler van het Jaar.

“Dat was een verrassing toen, daar was ik totaal niet mee bezig. Het werd een uitzonderlijk seizoen. Al proef ik ook vandaag nog een zuurtje omdat we toen net geen kampioen zijn geworden. Dat knaagt nog. Misschien… Als we niet zo ver waren geraakt in de CEV Cup (halve finale in EB 2) hadden we misschien energie overgehad. Roeselare in de finale de titel afsnoepen, het kon toen echt met dat team van Asse-Lennik. Een dubbeltje op zijn kant: 2-3 thuis verloren in de vierde finale.”

Na vijf jaar Asse-Lennik volgden voor jou vijf seizoenen in Frankrijk: Nantes (2), Nice, Parijs en Ajaccio.

“Ik koester ook erg die periode. In het eerste jaar bij Nantes hebben we de bekerfinale gehaald maar verloren – in een team met ook Seppe Baetens die mee was overgekomen van Asse-Lennik, met Diefenbach en Van Rekom, jongens die ik allemaal kende. En ook Nice werd een voltreffer, ik had er een goeie klik met de passeur. We stonden in het klassement op een bescheiden plaats, bij ons te vergelijken met Borgworm – onderaan met het laagste budget. Maar we zijn wel tot in de halve finale voor de titel geraakt tegen topfavoriet Tours – matchpunt gehad. Ook een heel speciaal jaar dat ik dicht bij me draag. Frankrijk was leuk, een fantastische competitie – nummer 14 wint van nummer 1 en andersom. Een extra dag voor een uitmatch, je had constant datzelfde gevoel als bij een Europese verplaatsing. De clubs zijn qua organisatie misschien niet zo professioneel als de top in België, maar je merkt wel dat er meer budget is en dus ook spelers van een hoog niveau. Ik heb me daar heel erg vermaakt.”

De passage in Parijs werd dan wel een afknapper.

“Door die zware blessure, ik heb mijn achillespees afgescheurd in een wedstrijd bij het neerkomen na een blok. Ik wist meteen dat ik voor een lange revalidatie stond. Het herstel heeft uiteindelijk elf maanden geduurd. Ik had nog een contract in Parijs, maar ik voelde wel dat mijn herstel voor de club niet snel genoeg ging. Een beetje paniekerig haalde Parijs toen een nieuwe hoofdaanvaller binnen. We waren plots met drie onder wie Rouzier. Ajaccio kwam als alternatief en kon mij meer speelgelegenheid garanderen. De eerste week na amper vijf dagen training stond ik in de basis, terwijl ik me nog niet echt speelklaar voelde. Pas op de laatste speeldag was dat gevoel er wel, maar toen zat de competitie erop. Ik kon er blijven, maar ik had me toch voorgenomen om terug te keren naar België, waar ik met mijn vriendin Elien in Leuven woon, al van in de tijd bij Asse-Lennik.”

En toen kwam Aalst, ‘jouw’ vroegere Asse-Lennik.

“Er was ook contact met Menen, waar ik de coach (Frank Depestele, red.) goed ken. Maar het is Aalst geworden. Het vroegere Asse-Lennik ben ik altijd blijven volgen. (mijmert) Het Molenbos..., dat was toen ‘mijn’ halletje. De club had een dramatisch seizoen achter de rug. Ik was na vijf jaar Frankrijk bereid om financieel in te leveren. Ik voelde dat ik de club nog iets kon bijbrengen. Seppe Baetens keerde ook terug, Simon (Van de Voorde) ken ik goed,… met dit team – waarin ook een paar jonge talentvolle spelers – konden we wat, zo voelde het. Ik wilde ook niet terugkeren om te spelen voor een vijfde plaats. Ik ben hier terug om prijzen te winnen.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Dat kan zondag al in het Sportpaleis, zoals in 2015.

“Aalst is op papier de favoriet. Het is altijd lekkerder spelen vanuit een positie van underdog. Dat was voor ons zo in 2015 met Antwerpen als tegenstander en dat geldt zondag voor Gent.”

Op een ongelukkig moment dat Aalst probeert uit een (diep) dalletje te klauteren.

“Het is een seizoen van ups en downs, van extremen, zoals deze tijd met corona (gniffelt). We winnen met 3-0 van Roeselare, Maaseik en Leuven, maar verliezen punten tegen Borgworm en van Gent wat nog nooit eerder gebeurd is. Elk team heeft kwetsbare punten. Dat maakt het interessant. Maaseik heeft een dipje gehad, Roeselare Leuven, Menen, nu wij… Onze laatste twee matchen waren rampzalig, in Maaseik en afgelopen zaterdag tegen Menen. Kijk, we zijn de competitie moeizaam gestart – met nieuwe spelers, dat vraagt wat aanpassingstijd – en dan voel je dat iedereen stilaan zijn plekje begint te vinden, dat de puzzelstukjes in mekaar beginnen klikken. Die stukjes liggen nu plots weer overhoop. Beetje bij beetje groeide onzekerheid en onduidelijkheid. We hebben zaterdag meteen na de wedstrijd tegen Menen samengezeten, koppen bij mekaar zonder de coach (op zijn vraag), en de dagen erna ook nog gepraat. We wisten niet meer hoe we mekaar op het terrein konden helpen om eruit te geraken. Het kan heel snel heel verkeerd schieten, maar ook snel weer in de juiste richting. Ik merk wel dat het gesprek iedereen goed heeft gedaan. Nog een keer pieken kan voor kentering zorgen.”

Gent is dan wel de outsider, toch echt niet te onderschatten.

“Op papier, voor de buitenwereld – is Aalst favoriet want heeft meer kwaliteiten. Maar bij Gent staat wel een ploeg. Onbevangenheid is hun grote troef, ze hebben niets te verliezen. Ze beseffen de unieke kans om zondag te stunten. Dat gevoel kan bij hen nog iets extra naar voren brengen. Ze zijn te duchten met hun opslagwapen (de Deen Kjaer, red.). En we moeten hun hoofdaanvaller (Jente De Vries, red.) zien af te stoppen, als die in zijn dagje is. Het wordt een mooie uitdaging. En voor ons zaak om ons niveau bij te halen. Zou dat geen fantastische terugkeer zijn? Hiervoor hebben we het gedaan. Iedereen in de ploeg ligt erop gebrand, je voelt de hongerigheid. Dat kan het zetje zijn om er weer in te komen voor de play-offs.”

Jullie gaan in afzondering voor zondag?

“Zaterdag trainen we in het Sportpaleis. We hebben van de club gehoord dat er geen geld is om te overnachten. De spelersgroep met de staf heeft besloten om er zelf voor te zorgen dat we daar kunnen blijven. Samen eten, slapen, ontbijten en dan er dan lekker voor gaan.”

En dan vieren zoals in 2015 in het Molenbos?

“Het feest kan al losbarsten in het Sportpaleis. Met in de ‘Oranje Muur’ van supporters op de tribunes ook dertig Nederlanders die komen supporteren. Familie, kennissen, vrienden,... Mijn opa van 92 zal er deze keer niet bijzijn – let op, hij is bij momenten fitter dan mezelf (lacht) –, maar hij zal het wel volgen. Daarna zakken we af naar onze hall Schotte in Aalst. Hopelijk kunnen we iets vieren en feesten.”

Met biertje(s) zoals zeven jaar geleden?

“Euh… ja zeker, maar daar weet ik niet veel meer van...”

