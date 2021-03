Paardenvirus nu ook op internationale topmeeting in Doha vastgesteld

PaardensportHet agressieve paardenvirus dat in Valencia opdook is nu ook in Doha geconstateerd. Twee paarden van de Duitse springruiter Sven Schlüsselburg zijn positief getest op het rhinopneumonie-virus.

Duitser was uit Valencia gekomen nog voordat duidelijk was dat daar het voor paarden dodelijke virus was uitgebroken. In Doha zijn komend weekend wedstrijden uit de Global Champions Tour, waar veel toppers deelnemen.

“De paarden zijn meerdere keren getest. Vorige week waren ze steeds negatief, nu positief”, klonk het uit het Duitse kamp. De getroffen paarden zijn ondertussen in afzondering geplaatst. Bij het ene paard was nog sprake van lichte verhoging van de symptomen, het andere had geen symptomen en inmiddels ook een negatief testresultaat.

De overkoepelende paardensportbond FEI besloot eerder alle internationale wedstrijden in Europa tot eind maart af te gelasten, in Doha zou de wedstrijd gewoon kunnen doorgaan. Voor België is Pieter Devos in Qatar.

Volledig scherm De Doha Global Champions Tour is één van de topaffiches in de paardensport. © BELGAIMAGE