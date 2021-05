Paardensporters klaar voor Spelen in Tokio: Paarden op een loopband en voor 6.000 euro hooi per boot vanuit VS

WK snooker Waarom ook België triomfeert op het WK snooker: coach van zowel winnaar Selby als finalist Murphy is ‘West-Vla­ming’

4 mei Hij coachte zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry, had Luca Brecel acht jaar lang onder zijn hoede en is nu de mental coach van zowel de kersverse wereldkampioen Mark Selby als medefinalist Shaun Murphy. In de iconische ‘Crucible’ in Sheffield werd het na een spannende finale 18-15. Chris Henry (55) is dan wel geboren in Engeland maar woont al meer dan twintig jaar in het West-Vlaamse Varsenare. Dankzij winst op de Dutch Open in 1998, toernooi dat het leven van de nummer één coach in het snooker drastisch veranderde en hem in België deed belanden.