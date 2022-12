“Over twee jaar willen we die olympische medaille op eigen krachten winnen”: trainer Jacques Borlée over dopingschorsingen bij Amerikanen

ATLETIEKWat als... ze sneller tegen de lamp waren gelopen? Op één week tijd raakte bekend dat twee Amerikaanse spurters, beiden in het bezit van olympisch goud met de 4x400 aflossingsploeg, een dopingschorsing aan het uitzitten zijn. En dat in een onderdeel waar de Belgen zowel in Rio als Tokio telkens net naast het brons grepen.

De Amerikaanse dopingjagers zijn er vaak snel bij om andere landen met de vinger te wijzen. Terwijl het zijn eigen zaakjes zelf ook niet allemaal in orde heeft. Niet voor niets moesten de States - na Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland - nog altijd de meeste olympische medailles inleveren wegens dopinginbreuken. Hun teller staat nu op tien stuks and counting.

Deze week raakte bekend dat twee Amerikaanse 400m-lopers een schorsing moeten uitzitten. De eerste is Gil Roberts. Een 33-jarige atleet uit Oklahoma die in 2016 deel uitmaakte van het 4x400 aflossingsteam dat in Rio naar het goud sprintte. In die olympische finale traden ook de Belgian Tornados aan. De drie broers Borlée en Julien Watrin finishten op drie honderdsten van een seconde van het brons.

Roberts zit sinds juni een dopingschorsing uit van 16 maanden. Op 19 mei werden sporen van de verboden producten ostarine en andarine ontdekt. Roberts beweerde dat hij niet wist dat de twee bestanddelen in z’n voedingssupplement zaten. Hij mag tot oktober 2023 niet in competitie uitkomen.

Excuses

Het is trouwens niet de eerste keer dat Roberts positief testte. In 2017 werd hij betrapt op probenecid, een maskeerproduct. Hij ontsnapte aan een sanctie met de uitleg dat hij het product ongewild binnen kreeg nadat hij z’n vriendin had gekust - een excuus dat de Franse tennisspeler Richard Gasquet in 2009 al eens met succes werd ingeroepen om zijn positieve test op cocaïne te verklaren.

Twee keer betrapt: het doet uiteraard de vraag rijzen hoe zuiver Roberts dan in Rio was. En dat in een team waar ook veroordeeld dopingzondaar LeShawn Merritt al deel van uitmaakte. Merritt kreeg in 2010 een schorsing van 21 maanden opgelegd nadat hij drie keer positief had getest op het verboden steroïde dehydroepiandrosterone - Merritt beweerde dat hij een penisvergrotend middel had genomen, ExtenZe, niet wetende dat er een illegaal product in zat.

Volledig scherm Randolph Ross in actie tijdens de reeksen van de 4x400m op de Spelen van Tokio. © AP

En dan is er nog Randolph Ross, de tweede Amerikaan van wie de Athletics Integrity Unit (AIU) bekend maakte dat hij drie jaar, tot 2025 dus, aan de kant staat. De 21-jarige spurter vulde zijn whereabouts niet correct in én vervalste een email die gericht was aan de antidopinginstanties. Ross trad in 2021 aan voor het 4x400m team dat in Tokio olympisch goud won, al deed hij enkel mee aan de reeksen. Ook in die finale deden de Belgen mee maar zelfs een nieuw Belgisch record volstond niet voor het brons.

Quote Nu de dopingcon­tro­leurs weten welke producten die Amerikanen namen, kunnen ze bij het hertesten van oude stalen er misschien sneller op uitkomen. Jacques Borlée

Het dreef de Borlées haast tot wanhoop. Maar tegelijk is het een drijfveer voor de Brusselse spurters. In Parijs gaan ze nog één keer voor het olympisch podium en daarna - zo kondigden ze vorige week aan - trekken ze er voorgoed een streep onder. En dat is waar trainer Jacques Borlée nu ook z’n focus op houdt. Als hij hoort dat er twee 400m-lopers geschorst zijn, zucht hij eens diep: “Oh la la la la.... Maar het verandert niets aan de zaak. Je kan er toch niets meer aan doen. Herinner je het WK van 2013 in Moskou waar Kevin de finale van de 400m net niet haalde terwijl Yousef Masrahi uit Saoedi-Arabië zich wel kwalificeerde. Drie jaar later werd Masrahi op doping gepakt. En mijn dochter Olivia won wel goud met de 4x100m aflossingen in Peking maar pas nadat er een Russin werd betrapt. Dat is balen maar ach, ik breek me er het hoofd niet meer. We willen over twee jaar die olympische medaille op eigen krachten winnen.” En, zo merkt hij nog op: “Nu de dopingcontroleurs weten welke producten die Amerikanen namen, kunnen ze bij het hertesten van oude stalen er misschien sneller op uitkomen.”

Volledig scherm Vierde in Rio, op drie honderdsten van het brons. © Photo News

Volledig scherm Tokio 2020: weer net niet. © Photo News