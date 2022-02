Over het trainingsloopje van Nafi Thiam, de storm aan nationale en persoonlijke records en de nieuwe WK-gangers: dit had het BK indoor allemaal in petto

Goud voor Rosius, drama voor Bolingo

Zo wil je geen goud winnen. Het vuurwerk voor de finale van de 60m ontplofte vanmiddag al voor de meet: Cynthia Bolingo lag ineens languit op de piste. De 29-jarige Brusselse was in de reeksen nog de snelste van allemaal: 7.25, een nieuw persoonlijk record. Met de tijd stond ze plots ook als tweede op de ranglijst bij de Belgen: het nationale record staat op nog altijd op naam van Kim Gevaert (7.10). Rani Rosius (PR: 7.27) wist meteen dat ze een uitdaagster had - tot de linkerknie van Bolingo het dus liet afweten. “Het is afwachten hoe groot de schade precies is,” zei trainster Carole Bam. “In het beste scenario blijft het tot een verstuiking beperkt, in het slechtste zijn haar kruisbanden geraakt, zei de dokter.” Voor WK indoor midden maart moet Bolingo in elk geval vrezen. Dat zou een opdoffer zijn voor de spurster die de Spelen van Tokio in het water zag vallen met een scheurtje in de hamstrings.

“Hopelijk is het niet te erg,” duimde Rosius, die zo haar nationale titel verlengde. Omdat ze in de finale gehinderd werd door de val van Bolingo overwoog ze een nieuwe spurt maar “ik voelde mijn benen al wat opstijven. Uiteraard wil je tonen dat je meer waard bent dan 7.35 maar het zou onverantwoord zijn geweest om een derde keer te lopen.” Opvallend: Rosius verscheen met kortgeknipte haartjes. “Ja, dat was een belofte aan mezelf: als ik de limiet voor het WK indoor zou lopen, dan wilde ik er de tondeuse in zetten. Dat was het plan, maar mijn familie zag een broske niet zitten. Ik heb het dan maar op een korte snit gehouden. Om te spurten is dit superpraktisch. En ik was mijn lang haar al een tijdje beu.” Rosius staat op scherp voor het WK.

Volledig scherm Anne Zagré en Nafi Thiam © Photo News

Trainingsloopje voor Thiam

8.32 in de reeksen en 8.34 in de finale, goed voor een vierde plaats, terwijl nationaal recordhoudster Anne Zagré naar het goud snelde - daar kon Nafi Thiam zich nog wel in vinden. “Zo snel ben ik nog nooit aan het seizoen begonnen,” zei de Naamse. Niet dat u het als een test moet zien - Thiam past voor het WK indoor in maart. De olympische kampioene zag de meeting vandaag als een uitgelezen kans om te trainen, vooral op de eerste horde - ze switchte van acht naar zeven passen. “Het alternatief was ergens op m’n eentje een hordetraining te doen, dan leek dit me aangenamer. Het is toch altijd anders wanneer er anderen naast jou lopen. Mijn start was goed, ik heb Anne nog nooit zo lang op de huid gezeten. Maar ik ga hier zeker geen conclusies uit trekken.”

Dat ze over twee weken op het WK ontbreekt, daar heeft ze geen spijt van. “Ik zeg niet af door een blessure of zo. Het is mijn eigen keuze, dan kan je dat niet betreuren. Maar 2021 was een lang en lastig jaar. Het zou stom van me zijn om nu koste wat kost voor dat WK indoor klaar te stomen. Uiteraard houd ik van competities en wil je graag aan alle kampioenschappen meedoen maar dat kan nu eenmaal niet.” Voor Thiam draait alles om de zomer: dan wil ze haar wereldtitel heroveren en haar Europese verlengen.

Volledig scherm Isaac Kimeli © BELGA

WK-tickets voor Kimeli en Somers

En toen waren ze met tien. Dat is het aantal individuele Belgische atleten die sinds vandaag voldoen aan de minima voor het WK atletiek. Ben Broeders wilde graag een gooi doen naar de limiet in het polsstokspringen maar een coronabesmetting stak daar een stokje voor. Meer succes was er op de 3.000m voor Isaac Kimeli (winnaar in 7:46.62) en Michael Somers (7:48.72) die beiden onder de vereiste 7:50.00 bleven.

Goed nieuws voor Kimeli, die vorig jaar nog zilver won op het EK indoor maar toch zijn contract als elitesporter kwijt raakte bij Sport Vlaanderen. “Dat was toch een stevige klap,” zei de Belg van Keniaanse origine. “Ik vond het ook onterecht want ik had toch een internationale medaille veroverd. Ze investeerden jaren in mij en dan, wanneer ik in de prijzen loop, wordt het stopgezet... Het is niet makkelijk om dan je focus terug te vinden. Maar ik heb mezelf opgepept. Ik was bijna verdronken maar nu kom ik weer boven water.”

Volledig scherm Julien Watrin © Photo News

Belgische records voor Crestan en Watrin

Het ene record was vandaag al opvallender dan het andere. Zo spurtte Julien Watrin het bijna twintig jaar oude record van Cédric Van Branteghem (46.18) van de tabellen op de 400m. De nieuwe nationale besttijd staat nu op 46.15. De 29-jarige atleet uit Virton begon z’n winterseizoen in januari al met een persoonlijk record (46.44) en wordt week na week sneller - de Belgian Tornado’s zullen het graag zien. “Mijn trainer François (Gourmet) zei me op voorhand: ‘Je gaat het Belgisch record lopen vandaag’. En ik zei: ‘Jaja... we zien wel.’ Maar ik heb me helemaal aan m’n raceplan gehouden en kijk... nog nooit heb ik me zo sterk en snel gevoeld.” Minder goed voelde Jonathan Sacoor zich: hij tastte 100m voor de finish naar zijn bil. “Niets ernstigs,” stelde hij nadien gerust. “Het is een kleine verrekking. Ik voelde wat en wilde, zo kort voor het WK indoor, geen risico’s nemen.”

Ook Eliott Crestan is op dreef op de 800m. De 23-jarige atleet uit Namen deed vorig jaar al van zich spreken met sterke prestaties op zijn eerste Spelen en het EK indoor, dit jaar hoopt hij te stunten op het WK indoor. “Al zal het niet makkelijk zijn om de finale te halen, want er zijn maar zes plekjes.” In Louvain-la-Neuve bewees hij zijn vorm: hij stelde zijn eigen Belgische record met 37 honderdsten scherper tot 1:46.11.

Volledig scherm Noor Vidts © BELGA

Een tsnunami aan persoonlijke records

Persoonlijke records bij de vleet op het BK indoor. De Cheetahs alleen al zorgden er voor drie: Naomi Van Den Broeck (goud in 43.11) en Hanne Claes op de 400m (zilver in 53.27) en Cynthia Bolingo in de reeksen van de 60m. Meerkampster Noor Vidts, die in 2021 schitterde met zilver op het EK indoor en nét naast een medaille greep op de Olympische Spelen, nam er twee voor haar rekening. Op de 60m horden werd ze tweede, na Zagré, in 8.24. En in het kogelstoten smeet ze 14m22, 35 centimeter meer dan haar vorige indoorrecord.

Laat dat WK dus maar komen voor Vidts, die weigert zich medailledruk te laten opleggen. “Ik merk wel dat ik steeds meer aandacht krijg van de media maar ik houd me niet bezig met zaken als medailles of prestaties,” zei de Vilvoordse. “Samen met mijn trainer Fernando Olivo focus ik me op mijn trainingen, mijn techniek en het proces. Door al het andere laat ik me niet afleiden.”

Volledig scherm Eliott Crestan © BELGA

Volledig scherm Jonathan Sacoor © Photo News

Volledig scherm Naomi Van den Broeck en Hanne Claes © BELGA