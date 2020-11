‘Oudjes’ Dekeyser en Reckinger zijn beslissend voor hun club in Eredivisie hockey

Gantoise blijft nog altijd het enige ongeslagen team in de Eredivisie. In een duel tussen de nummer één en twee in de rangschikking gingen de jongens van coach Pascal Kina vlot met 0-3 winnen op het veld van Orée. Leandro Tolini opende de score voor de Gentenaars, na de pauze zorgde de Fransman Etienne Teynevez voor twee doelpunten. Orée begon in sneltreinvaart aan de competitie, maar met nul op negen zitten de Brusselaars in een dipje. Zorgen om de play-offs te halen moet het team van Red Lions John-John Dohmen en Manu Stockbroekx zich echter niet maken.

Watducks is dan weer het team dat de laatste weken op wolken hockeyt. Coach Jean Willems zette Dragons, de club waarmee hij de voorbije jaren een pak successen boekte, in de tweede topper van de speeldag met 3-1 een hak. Het eerste gevaar van de match kwam van Dragons, maar Red Lion Tommy Willems – zoon van de Watducks-coach – lukte in de 21ste minuut de openingstreffer. Victor Charlet en Guillaume Van Marcke dikten aan tot 3-0, Felix Denayer redde de Brasschaatse eer.

In het duel tussen Leuven en Beerschot ging het er hevig aan toe. Logisch, want beide teams hadden in de strijd om de play-offs punten nodig. Beerschot kon voor het eerst dit seizoen opnieuw een beroep doen op zijn sterke Argentijn Lucas Rossi. Het hielp echter niet om punten mee naar Kontich te nemen. Het was ex-Red Lion Jérôme Dekeyser – volgende maand wordt hij 37 jaar – die met twee doelpunten een 1-2-achterstand voor Leuven omboog in 3-2 winst. Meteen doelpunten nummers tien en elf van het seizoen voor Dekeyser. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Beerschot-speler Sydney Cabuy nog een rode kaart, wegens onvriendelijke woorden richting scheidsrechter na een eerdere groene kaart.

Straf werk dus in Leuven van Dekeyser, maar nóg straffer was het winnende doelpunt van Xavier Reckinger voor Herakles tegen Antwerp (2-1). Reckinger, die bondscoach is van de nationale vrouwenploeg van Duitsland, is vijf dagen jonger dan Dekeyser en werd vorige week door Herakles-coach Darran Bisley opgetrommeld omdat de club uit Lier te veel geblesseerde spelers telde. Drie jaar na zijn laatste match voor Herakles kwam Reckinger vorige week dus voor het eerst het terrein op en vandaag bezorgde hij vijf minuten voor het eindsignaal Herakles de drie punten met een treffer na een strafcornerfase.