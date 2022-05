O’Sullivan krijgt het tijdens finale WK snooker aan de stok met Belgische ref: “Hij zoekt gewoon problemen”

Ronnie O’Sullivan speelt vandaag de finale van het WK snooker tegen z'n landgenoot Judd Trump. De finale heeft ook een Belgisch tintje, want Olivier Marteel moet de partij in goeie banen leiden. In het laatste frame van de sessie - O’Sullivan stond 5-2 voor - maakte Trump zich op voor een belangrijke bal, tot Marteel plots op O’Sullivan af stapte. In de discussie die de twee voerden, maakte Marteel hem duidelijk dat hij iets verkeerd gezegd had. O’Sullivan was het daar duidelijk niet mee eens. “Vertel me wat je gezien hebt”, snauwde hij de Belg toe. “Wat heb jij gezien? Niks! Begin niet, hé.”