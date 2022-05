O’Sullivan en Trump spelen WK-finale in The Crucible

SnookerOp het WK snooker in Sheffield hebben Ronnie O’Sullivan (WS-1) en Judd Trump (WS-4) zich geplaatst voor de finale. In de halve finales schakelde O’Sullivan de Schot John Higgins uit met 17-11. Zijn landgenoot Judd Trump had het een pak lastiger, maar won uiteindelijk wel met 17-16 van de Welshman Mark Williams.

Ronnie O’Sullivan (WS 2), bijgenaamd The Rocket als verwijzing naar zijn snelle spel, bereikte voor de achtste keer de finale op het WK snooker (2.856.000 euro) na een afgetekende 17-11-overwinning tegen John Higgins (WS 6). Nadat Higgins de eerste drie frames won, was het O’Sullivan (WS 2) die met breaks van 70, 64, 116 en 107 de eerste sessie met 4-4 afsloot.

Viervoudig wereldkampioen Higgins kon in de tweede sessie aanvankelijk gelijke tred houden. Met een 53-break nam hij een 6-5 voorsprong. Vanaf het twaalfde frame trok The Rocket alle registers open. Met breaks van 99, 91, 55 en 70 nam de zesvoudige wereldkampioen een 10-6 voorsprong. In een zeer hoogstaande derde sessie lukte Higgins breaks van 51 en 103, maar O’Sullivan was goed voor breaks van 82, 101, 121, 54 en 134 waarmee hij op twee frames van de overwinning kwam.

In de vierde en laatste sessie won Higgins het eerste en het derde frame, maar O’Sullivan potte nog breaks weg van 67 en 83: eindresultaat 17-11 en O’ Sullivan dus opnieuw naar de finale. Als hij de finale wint, komt hij op gelijke hoogte met de Schot Stephen Hendry, die nu recordhouder is met zeven titels.

Judd Trump (WS 4) is O’Sullivans tegenstander in de WK-finale. Hij versloeg Mark Williams (WS 8) na een thriller met 17-16. Trump, die zich in 2019 tot wereldkampioen kroonde, domineerde de eerste sessie nadat zijn tegenstrever echt niet in zijn ritme kwam. Zo potte Trump breaks weg van 70, 70, 54, 62 en 53 voor een 7-1 voorsprong.

Williams, die in 2000, 2003 en 2018 de wereldtitel op zijn palmares schreef, kon in de volgende sessie gelijke tred houden. Zo noteerde The Welsh Potting Machine breaks van 119, 52 en 70. Trump lukte breaks van 114, 100, 50 en 79 waarmee hij zijn zes frames voorsprong consolideerde. In een zeer hoogstaande derde sessie sloeg Williams terug. Met breaks van 137, 58, 53, 57 en 77 nam de 47-jarige Williams de bovenhand. Trump, The Ace in The Pack, lukte breaks van 120 en 125, maar kon niet vermijden dat Williams zijn achterstand kon herleiden tot twee frames.

In de laatste en beslissende sessie pakte Trump het eerste frame voor een 14-11 voorsprong. Williams plooide niet en kon met breaks van 59 en 137 de bordjes gelijk hangen. Trump won frame 29 en kwam op twee frames van de overwinning. De ervaren Williams bleef echter bij de zaak en potte een 138 break weg waarna hij ook het volgende frame won en op een frame van de overwinning kwam. Maar Trump stelde gelijk waarna het 33ste en beslissende frame voor uitsluitsel moest zorgen. De 32-jarige Engelsman ging na een geluksbal van start met een 49-break. Williams kreeg nog enkele kansen, maar Trump bleef zijn voorsprong succesvol verdedigen en plaatste zich voor de finale.

De nieuwe wereldkampioen wordt 500.000 pond (593.000 euro) rijker, de vicewereldkampioen krijgt 200.000 pond (237.000 euro). Naast de wereldtitel staat dus ook de eerste plaats op de Order of Merit op het spel. O’Sullivan moet het toernooi winnen om de nummer een te blijven. Ook Trump staat voor dezelfde opdracht als hij de Order of Merit wil aanvoeren. Luca Brecel, in de Crucible in de eerste ronde uitgeschakeld, zakt van elf naar twaalf.

Uitslagen halve finales - best of 33:

Ronnie O’Sullivan (Eng/1) - John Higgins (Sch/6) (17-11)

53-76, 46-69(50), 32-87(58); 70(70)-7, 99(54)-1, 116(116)-10, 55(55)-66, 127(107)-0, 122(73)-1, 34-64, 0-79(53), 99(99)-0, 91(91)-0, 73(55)-43, 70(70)-6, 65-58(53), 30-66, 104(82)-32, 37-84(51), 101(101)-0, 0-103(103), 121(121)-16, 105(54)-26, 134(134)-0, 5-69(69), 83(67)-31, 40-81, 99(83)-0

Judd Trump (Eng/4) - Mark Williams (Wal/8) (17-16)

78-46, 70(70)-28, 100(70)-8, 34-72, 73-23, 84(54)-21, 91(62)-22, 94(53)-4, 7-72, 131(114)-0, 138(100)-0, 1-119(119), 8-61, 93(50)-0, 79(79)-52(52), 18-74(74), 120(120)-0, 0-137(137), 0-119(58,53), 50-64, 0-67(57), 0-77(77), 125(125)-0, 14-63, 76(64)-42, 49-63, 30-73(59), 0-137(137), 83-35, 0-138(138), 49-62, 53-31, 69-34

Volledig scherm Mark Williams feliciteert Judd Trump © Photo News