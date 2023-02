Oshin Derieuw verovert WBA Intercontinental-titel bij de superlichtgewichten

Conor McGregor overleeft aanrijding op de fiets: “Dankzij ervaring als vechter wist ik hoe te vallen”

In de octagon blijft het wachten op actie van Conor McGregor (34), maar op de fiets verricht de Ier wel nog straffe stoten. Toen hij tijdens een trainingsrit aan hoge snelheid werd aangereden, kon hij een beroep doen op zijn vaardigheden als kooivechter om ‘goed te vallen’. ‘The Notorious' hield er alleen een snee in zijn rechterbil aan over. McGregor: “Bedankt God. Het was nog niet mijn tijd.”

29 januari