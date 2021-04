Opvallende debutant in Spaanse hoogste basketklasse: 14-jarige Malinees valt in én pakt meteen uit met dunk

Het vorige record in de ACB stond op naam van Ricky Rubio, die momenteel in de NBA uitkomt voor de Minnesota Timberwolves. De Spanjaard was 14 jaar, 11 maanden en 28 dagen oud toen hij in 2005 het veld betrad voor Joventut Badalona. Een record voor de eeuwigheid, zo leek het. Tot gisteren. Bassala Bagayoko, 14 jaar en 7 maanden oud, kwam in het duel tegen Real Madrid in actie bij Urbas Fuenlabrada.