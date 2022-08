Opvallende beelden: omwonenden blussen brandje met gieters na harde crash in Rally van Ieper

WK ATLETIEK Topsport­coö­r­di­na­tor Rutger Smith maakt balans op na succesvol­ste WK atletiek ooit voor Belgen: “Thiam kan weer genieten van wat ze doet”

Queen Nafi is weer terug in het land, net als alle andere WK-medaillewinnaars. Niet dat er veel tijd is om op adem te komen want over een drietal weken wacht hen alweer het EK in München. Voor het zover is, maakt topsportcoördinator Rutger Smith van de Vlaamse atletiekliga (VAL) nog een stand van zaken op: “Als Jacques Borlée zegt: ‘Ik stop ermee’, dan ga ik zeker Kevin of Jonathan vragen of het hen interesseert om hem op te volgen.”

26 juli