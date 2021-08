Opvallend: Ronald Gaastra trekt zich terug uit de zwemwereld

Gaastra kan zich niet meer vinden in het beleid van de Vlaamse Zwemfederatie. “Het is met een ietwat meewarig, maar ook een opgelucht gevoel dat ik dit nieuws bekendmaak”, aldus Gaastra. “De resultaten waren het afgelopen seizoen te wisselvallig. Maar het zijn vooral de arbeidsomstandigheden binnen het Vlaamse topzwemmen waarin ik me niet meer kan vinden.”

“De nieuwe sportieve werking, het nieuwe beleidsplan, maar ook de communicatiestijl hebben me een degoutant gevoel gegeven. Daardoor heb ik besloten om niet meer aan het zwembad te gaan staan.” Concreet betekent dit dat ik op 1 september stop als coach van Brabo. Ik heb Brabo wel voorgesteld dat ik betrokken zou willen blijven in de functie van technisch directeur. Mijn contract bij de Vlaamse Zwemfederatie zal ik uitdienen tot 1 januari, al hoop en verwacht ik dat we een oplossing vinden waarbij ik niet meer aan het bad hoef te staan.”

Gaastra is sinds 1982 professioneel zwemcoach. Via ‘s-Hertogenbosch en Maastricht kwam hij in 1989 in Antwerpen terecht om technisch directeur te worden van de Vlaamse Zwemfederatie. Op de Olympische Spelen van 1996 hielp hij Frédérik Deburghgraeve aan de gouden medaille op de 100 meter schoolslag. Verder had hij ook Pieter Timmers onder zijn hoede. Timmers zwom op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro naar zilver op de 100 meter vrije slag. Op de Spelen in Tokio coachte Gaastra Louis Croenen, die op de 200 meter vlinderslag in de halve finales strandde. Op de 100m vlinder ging Croenen er in de reeksen uit.