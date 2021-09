Opponent wordt na 2 minuten al uit lijden verlost: de opgemerkte boksentree van ‘The Mountain’ uit ‘Game of Thrones’

WK Wielrennen Wout van Aert en Remco Evenepoel maken fans blij en blikken vooruit op WK-tijd­rit: “We zullen ons niet vergaloppe­ren”

17 september Gisteren nog op verkenning in het Leuvense, vandaag alweer in Brugge. Wout van Aert verzamelt in aanloop naar de tijdrit op het WK wielrennen met de Belgische ploeg in Brugge. Samen met Remco Evenepoel stond hij vandaag na de ochtendtraining de verzamelde pers te woord. “Ik heb me specifieker voorbereid op de weg, dan op de tijdrit. Soms moet je keuzes maken.”