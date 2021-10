Opnieuw kanker, anderhalve maand in de cel, depressief... Het absurde jaar van Jamal Ben Saddik: “Ik had geen zin om verder te gaan”

Meer sportBijna in een rolstoel. Derde keer kanker. Anderhalve maand in de cel. Depressief. Ellende was in 2021 de rode draad voor Jamal Ben Saddik (31). Vanavond kickbokst hij om de wereldtitel en wil hij definitief afrekenen met zijn demonen. Voor hij in de ring stapt, vertelt Ben Saddik zijn verhaal. “Mijn verhaal lijkt uit de boeken te komen.”