Opnieuw kanker, anderhalve maand in de cel, depressief... Het absurde jaar van Jamal Ben Saddik, die vanavond wereldkampioen kickboksen wil worden: “Ik had geen zin om verder te gaan”

“Eindelijk eens een Belgische journalist. Al die interviews met de ‘Hollanders’ (lacht)... Nu kan ik tenminste nog eens Antwerps spreken.” De hartelijke begroeting met Jamal Ben Saddik in het Leonardo Royal Hotel in Amsterdam zet meteen de toon voor de rest van het gesprek. Ben Saddik is goedgemutst en praat honderduit over de nakende kamp om de wereldtitel bij de zwaargewichten. Uitgerekend tegen zijn grote rivaal, de Nederlander Rico Verhoeven (32), die hij ooit bespuwde. “Dat was een momentopname en daar heb ik me voor geëxcuseerd. Dat ik tegen Rico vecht, is leuk voor het publiek door ons verleden. Maar mij maakt het eigenlijk niet uit wie de tegenstander is. Ik ga enkel op de wereldtitel af. Ik verplicht mezelf om die ‘belt’ te pakken.”