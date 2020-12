Opnieuw indrukwekkend: Dimitri Van den Bergh met groot machtsvertoon naar achtste finale WK darts

WK DartsHij danst verder. Dimitri Van den Bergh (PDC 9) heeft zich op het WK darts geplaatst voor de achtste finales. Zijn Nederlandse trainingsmakker Jermaine Wattimena (PDC 24) kreeg een droge 4-0 aangesmeerd. De volgende horde: Dave Chisnall (PDC 8) of Danny Noppert (PDC 25). In de kwartfinale wacht (hoogstwaarschijnlijk) nadien de Nederlandse nummer één van de wereld Michael van Gerwen. ‘Dancing Dimi’ blijft on fire.

Dimitri Van den Bergh kreeg in de derde ronde geen hapklare brok voorgeschoteld. Met de Nederlander Jermaine Wattimena stond onze landgenoot tegenover de nummer 24 van de wereld. Leuk detail: de twee zijn vrienden, trainen vaak samen en hebben ook dezelfde manager. Voor het dartsbord was er natuurlijk even geen plaats voor kameraadschap. De gemiddeldes van beide spelers vielen eerst wat tegen, maar ‘Dancing Dimi’ was gefocust en haalde de eerste set binnen na vier legs.

In het begin van de tweede set leek de motor van Van den Bergh stilaan op gang te komen. Onze landgenoot gooide steeds vaker boven 100 en rijfde de eerste leg binnen. In de tweede leg liet Van den Bergh een gouden kans op een break onbenut, Wattimena bracht de stand zo in evenwicht. In de derde leg liet de Belg een eerste 180 noteren. Het zou de start worden van een imponerend tweede deel van zijn wedstrijd. Van den Bergh was op kruissnelheid en hees zich na vijf legs op 2-0 in sets.

In de eerste leg van de derde set was er geen kruid meer gewassen tegen onze landgenoot. Hij brak meteen en deelde nadien een nieuwe uppercut uit door op 128 uit te checken en zo op 2-0 te komen. Wattimena kon ‘Dancing Dimi’ nooit echt in de problemen brengen, smeet zijn pijltjes veelvuldig op tafel en verloor ook set drie.

Van den Bergh klom in de vierde set al snel op een 2-0-kloof. Toen Wattimena in de derde leg uitpakte met een 180, gaf Van den Bergh hem doodleuk lik op stuk. Uiteraard gevolgd door een blik vol zelfvertrouwen - hij weet van zichzelf dat hij écht in bloedvorm zit. De derde matchdart was voor Van den Bergh de goeie. ‘Dancing Dimi’ stoot door naar de achtste finales na een machtsvertoon in België-Nederland.

De volgende horde: Dave Chisnall (PDC 8) of Danny Noppert (PDC 25). In de kwartfinale wacht (hoogstwaarschijnlijk) nadien de Nederlandse nummer één van de wereld Michael van Gerwen. ‘Dancing Dimi’ blijft on fire. Wie stopt hem?

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Dimitri Van den Bergh en Jermaine Wattimena. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.