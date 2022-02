Opnieuw 3-1-verlies voor Panthers tegen Argentinië: “Resultaat is ontgoochelend, maar wel hard genoten”

HockeyEen dag na de 3-1-nederlaag stonden de Red Panthers in Buenos Aires in het kader van de Pro League opnieuw tegenover Argentinië. Deze keer kwam België op voorsprong, maar uiteindelijk werd het opnieuw een 3-1-nederlaag. “In de tweede helft begonnen er te veel gaten te vallen”, aldus Michelle Struijk.

In tegenstelling tot zaterdag kwamen Sophie Limauge en Delphine Mariën in de ploeg, Lyne Van Dieren en strafcornerspecialiste Stephanie Vanden Borre, die in de eerste match een gebroken neus opliep, bleven in de tribune.

De Panthers begonnen zonder complexen aan de wedstrijd en versierden in het eerste kwart twee strafcorners. De eerste poging in de elfde minuut was meteen prijs. De 21-jarige Lucie Breyne werkte koeltjes voorbij de Argentijnse doelvrouw Barberi.

Die Belgische treffer was het sein voor ‘Las Leonas’ om in kwart twee meer druk te zetten. Dat resulteerde in drie strafcorners, maar het Belgische blok stond pal. In doel wisselden Aisling D’Hooghe en Elena Sotgiu opnieuw per kwart af.

Volledig scherm © worldsportpics

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld als in kwart twee: een zeer dominant Argentinië ging op zoek naar de gelijkmaker en versierde een pak strafcorners. In minuut 37 was het uiteindelijk Agustina Gorzelany die D’Hooghe kon verrassen: 1-1. Eventjes kwamen de Panthers uit de omknelling – ze versierden ook twee pc’s -, maar een achtste Argentijnse strafcorner in de 43ste minuut bracht het thuisland, opnieuw via Gorzelany, op voorsprong (2-1).

Een vuist konden onze hockeyvrouwen in het laatste kwartier niet meer maken en Gorzelany zorgde één minuut voor affluiten voor een hattrick: 3-1.

“Mooie afsluiter van de stage”

“We begonnen goed aan de wedstrijd, maar hadden het in vergelijking met de wedstrijd van zaterdag wel moeilijker”, aldus Michelle Struijk. “Na de pauze gaven we Argentinië soms te veel ruimte. Het is vooral jammer dat we zaterdag met nog een goede vijf minuten op de klok een 1-1-gelijkspel uit handen gaven.”

Struijk, die op de verdedigende strafcorner steevast ijzersterk uitloopt, moest in de tweede wedstrijd de rol van Stephanie Vanden Borre in de verdediging overnemen. “Iedereen weet hoe belangrijk Stephanie voor het team is. Haar afwezigheid was een aderlating. Ik heb haar taak zo goed mogelijk overgenomen.”

Volledig scherm © worldsportpics

Met het oog op het WK in juli – donderdag staat de loting van de poules op de affiche – hebben de Panthers alleszins een belangrijke stage achter de rug. “Die stage afsluiten tegen de zilveren medaillewinnaars van Tokio én voor een volle tribune was mooi”, aldus Struijk. “We hebben van de wedstrijden genoten, maar met het resultaat mogen we niet tevreden zijn.”

De volgende matchen om de Pro League voor de Red Panthers staan pas midden mei op de affiche. Dan trekken de hockeysters naar Chapel Hill in North Carolina voor twee ontmoetingen met de Verenigde Staten.

De Red Panthers begonnen met Aisling D’Hooghe, Lien Hillewaert, Vanessa Blockmans, Emma Puvrez, Judith Vandermeiren, Charlotte Englebert, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Abi Raye, Alix Gerniers en Justine Rasir. Later volgden: Elena Sotgiu, Sophie Limauge, Louise Versavel, Lucie Breyne, Ambre Ballenghien, Delphine Mariën en Alexia ’t Serstevens.

Volledig scherm © worldsportpics