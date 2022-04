Ophef in hoogste hockeyklasse: Léopold en topschutter Tom Boon mogen niet naar play-offs

Twee dagen voor de start van de play-offs hockey volgde een uitspraak in de ‘zaak Léopold’. De Argentijnse hockeyers Federico Monja en Augustina Albertarrio speelden tijdens het eerste deel van het seizoen voor Léopold onder een toeristenvisum. Dat is niet verboden, op voorwaarde dat de speler geen directe of indirecte vergoeding ontvangt. Léopold had in een verklaring op eer bevestigd dat dit het geval is, maar enkele clubs twijfelden aan de verklaring en dienden klacht in. Het Controlecomité acht Léopold nu schuldig en legt de club een forfait op voor alle wedstrijden die met de twee Argentijnse spelers werden gespeeld.