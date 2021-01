Operatie spookt door het hoofd van Dimitri Van den Bergh: “Ik moet opnieuw leren wandelen. Dus ja, ik ben bang”

Uiteraard nog steeds ontgoocheling bij Dimitri Van den Bergh daags na de vroege uitschakeling op de Masters darts. “Ik ga niet naar een toernooi om in de eerste ronde te verliezen. Maar het was gisteren mijn dag niet”, vertelt hij vanuit zijn hotelkamer in Milton Keynes. “Om de een of andere reden was ik niet sterk genoeg en werkte ik mijn kansen niet af. Dit is toch wel stuff om over na te denken. Mentaal is dit een dobber.”

Wat nog meer in zijn hoofd spookt is de operatie waar ‘Dancing Dimi’ nu voorstaat. Zijn voorste kruisbanden van de rechterknie zijn afgescheurd. Op 9 februari gaat hij onder het mes. “Ik krijg een nieuwe kruisband. Ik ben heel benieuwd, maar ook zenuwachtig en bang. Ik heb dit nog niet meegemaakt. Ik weet wel dat veel voetballers dit meemaken. Kijk maar naar Zinho Vanheusden, en die staat ook al opnieuw te wandelen. Ik moet gelukkig niet dezelfde bewegingen maken als een voetballer en ben nog jong, maar voor de operatie heb ik zeker en vast stress. Dit is een grote operatie, ik moet zelfs opnieuw leren wandelen. Dus ja, zenuwachtig, hé. Ik moet ook een nachtje blijven na de operatie. Daar sta ik niet voor te springen. (lacht) En ik moet nadien nog de trap op geraken, want wij wonen op het derde.”

Van den Bergh zal een tijdje out zijn. “Het zal toch een paar weken duren vooraleer ik weer mag trainen, want ik ga niet kunnen staan. Hopelijk is alles terug in orde voor de PDC Premier League begint (door de coronacrisis is de startdatum nog niet bekend, red.), want dat is het belangrijkste. Maar we gaan voor een snelle revalidatie zodat ik ook kan deelnemen aan de UK Open (5 tot 7 maart). Ik ga mezelf niet onder druk zetten, want uiteindelijk is het WK op’t einde van het jaar het allerbelangrijkste.”

De Masters darts is ook vanavond LIVE te volgen op VTM 2. De namiddagsessie begint om 13u45, de avondsessie gaat van start om 20u.

Volledig scherm Dimitri Van den Bergh en Chris Dobey. © Photo News