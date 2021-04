Open brief van ex-gymnasten: “Nu staat zwart op wit dat wat wij meemaakten, niet bij topsport hoort”

“Of ze nu gemeend waren of niet, de excuses betekenden wel degelijk iets,” zo valt te lezen in de open brief die verscheen op #gymnastAllianceBEL, waar vele ex-gymnasten getuigenissen publiceerden over het misbruik en psychisch grensoverschrijdend gedrag dat zij tijdens hun carrière in Gent ervaarden. Met die open brief sluiten ze een pijnlijke episode af, waarbij ze erkenning kreeg voor het leed dat hen is aangedaan. “Er staat nu zwart op wit dat wat wij meemaakten, niet bij topsport hoort, zoals sommigen wel beweerden. Een zucht van opluchting bij slachtoffer en hun families. Voor die erkenning trotseerden we de afgelopen maanden bakken kritiek en ongeloof.”