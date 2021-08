Opdoffer voor Yellow Tigers: sterkhouder Britt Herbots verlaat EK volleybal

Meer sport PARALYMPI­SCHE SPELEN. Schelfhout wordt zevende in 1 km tijdrit - match van rolstoel­ten­nis­ser Vandorpe uitgesteld door hitte

27 augustus Baanwielrenner Diederick Schelfhout is als zevende geëindigd in de finale van de 1 km tijdrit klasse C1-3. De 35-jarige Oost-Vlaming (klasse C3, spier- en zenuwschade na brandwonden) klokte in de Izu Velodrome af na 1:08.825. Daarmee zette hij de zevende chrono neer op 22 deelnemers.