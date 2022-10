“Op zoek naar nieuwe prikkels”: onze atletiekwatcher over hoe het na 14 jaar tot een breuk kwam tussen Thiam en coach Lespagnard

Meer sport “Onze held heeft 5 mensen gered”: 22-jarige motorcou­reur overleden na horror­crash en doneert organen na dood

De Nederlandse motorcoureur Victor Steeman is enkele dagen na zijn crash tijdens een race in Portugal overleden. De amper 22-jarige coureur lag sinds het ongeluk afgelopen zaterdagmiddag in kritieke toestand in het ziekenhuis in het Portugese Faro, waar hij dinsdag is overleden. De familie gaf in een verklaring nog mee dat Steeman door de donatie van zijn organen 5 mensen redde.

12 oktober