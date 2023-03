Op naar de titelkamp Quaeyhaegens versus Hardwick? “Ze kunnen niet meer om Jan heen. En dat straalt hij ook uit”

KIJK. Quaeyhaegens werkt zich uit ‘Rear Naked Choke’ en maakt het dan geweldig af

En toch. Toch was het even spannend in ronde twee, daar in de uitverkochte Londense ‘Indigo at The O2'. Met een ‘Rear Naked Choke’ (RNC - een wurging langs achteren, nvdr) leek Ciardo, die een zwarte gordel in het judo heeft, de partij naar zich toe te trekken. “Er dook even een doembeeld voor me op”, aldus Denis even na Cage Warriors 150. “Ook in zijn laatste nederlaag (die dateert al van juni 2018, nvdr) liet hij zich zo verrassen tegen de Ier Philip Mulpeter. Plots was het over. Dat dreigde ook nu even - er waren trouwens opvallend veel RNC’s te zien. Dat had echt wel zonde geweest, want je zag al snel dat Quaeyhaegens de sterkere en meer all-round vechter was. Het plan van Ciardo bestond er louter in om Quaeyhagens op de grond te krijgen.”

Quote Niemand die nog tegen Quaeyhae­gens wil vechten. In de wandelgan­gen hoor ik dat zelfs Hardwick hem liever ontwijkt.” Sverre Denis

Maar dat was buiten de uitstekende ‘ground and pound’-vechter in Quaeyhaegens gerekend. Onze landgenoot wist zich te bevrijden uit de netelige positie en hamerde er vervolgens op los. Al was dat vooral op de tronie van Ciardo. “Het viel me vooral op hoe rustig en beheerst Jan bleef, ook toen hij in die bijna levensbedreigende positie zat. Zijn plan-A was natuurlijk rechtop te blijven, maar hij had hoegenaamd geen schrik om het grondgevecht aan te gaan tegen toch een sterke judoka.”

“Quaeyhaegens had zich er eigenlijk al bij neergelegd dat hij vooral op grond zou moeten vechten en zich daar ook specifiek op voorbereid. Hij wist dat ook zijn plan-B hem de zege ging schenken. En dat gebeurde ook. Die RNC was niet voldoende goed uitgevoerd en dan zag je hoe Ciardo al veel te veel had gegeven en zich zo had opgeblazen. Alsof alle lucht plots uit zijn armen verdween. Het was op voor hem.”

KIJK. Lone’er Kavanagh met erg spectaculaire finish bij de Flyweights

Een spectaculaire finish op het einde van ronde twee volgde. De eerste nederlaag in de carrière van een teleurgestelde Ciardo (6-1), de elfde zege voor Quaeyhaegens (11-4). Zijn vijfde bij Cage Warriors. Opvallend: van die elf zeges, had Quaeyhaegens niet één keer de jury nodig. Acht keer TKO, drie keer via Submission. Zijn naam klinkt steeds luider in de MMA-wereld. “Zo’n statistiek boezemt angst in”, vervolgt Denis. “Niemand die tegen Jan wil vechten. Daarom dat Cage Warriors bij die relatief onbekende Italiaan is terechtgekomen. In de wandelgangen hoor ik dat zelfs Hardwick hem liever ontwijkt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar Hardwick versus Quaeyhaegens om de titel kan niet uitblijven. Op 15 april vecht de Engelsman in Manchester tijdens Cage Warriors 152 tegen de Luxemburger Yan Liasse. Denis: “De winnaar van die kamp gaat later op het jaar tegen onze landgenoot om de riem vechten - normaal gezien. Hardwick is zeker een goeie vechter, maar niet iemand die Jan zeker niet aankan. En dat beseft hij zelf steeds meer. Waar hij vroeger vooral bescheiden was, heeft hij dat juk echt van zich afgegooid. Want een vechter mag niet bescheiden zijn, die moet een zekere arrogantie uitstralen. Zoals Quaeyhaegens meteen ook zei toen hij uit de octagon stapte: ‘The Belt is Coming.’ Hij weet dat hij de volgende in lijn is, dat ze niet langer om hem heen kunnen. En hij weet dat hij er klaar voor is.”

KIJK. ‘Flying Knee’: zo haalde Quaeyhaegens het eind vorig jaar van Erick da Silva

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Jordan ‘The Epidemic’ Vucenic wint het hoofdgevecht via Rear Naked Choke

KIJK. Ook Burlinson met een Rear Naked Choke bij de welterweights