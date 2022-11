Op naar BeNeLiga in het volleybal? Verkennende gesprekken worden opgestart

VolleybalIn 2021 werd in het basket de ‘BNXT-League’ opgericht. Dat is een samenwerking tussen de Belgische en de Nederlandse basketbalbond. Er wordt onderzocht of er eenzelfde partnership kan tot stand gebracht worden in de volleybalsport.

Marie De Clerck en Luc Haegemans (Lotto Volley League), Geert De Dobbeleer (algemeen directeur Volley Vlaanderen en vertegenwoordiger TopVolley Belgium), maar ook Dirk Specenier (algemeen directeur Knack Roeselare en spreekbuis van de clubs) zetten hun schouders onder het initiatief.

“We beginnen aan zeer concrete, verkennende gesprekken”, ontvouwt Luc Haegemans, voorzitter van de Belgische Liga de eerste plannen. “Op professioneel vlak zijn de volleybalclubs bij onze noorderburen niet zo ver gevorderd als in België. Er lopen maar een paar spelers rond die kunnen leven van het volleybal. Er zijn een drietal clubs die er in de Nederlandse eredivisie bovenuitsteken. Active Living Orion Doetinchem, Draisma Dynamo Apeldoorn en Samen Lycurgus Groningen. De mensen van Doetinchem zochten ons op en polsten naar een eventuele samenwerking. In België zijn er veel meer professionele clubs, op dat vlak hebben we een voorsprong. Daartegenover stellen we vast dat de sport in Nederland meer maatschappelijke aandacht krijgt. En ze hebben prachtige, zeer geschikte accommodaties.”

Volledig scherm Knack Roeselare. © BELGA

Mannen en vrouwen

“We zijn bereid om samen te zitten. Maar dan moeten beide federaties bij deze plannen betrokken worden, zowel de Nevobo als de Belgische volleybalbond. De clubs moeten vanzelfsprekend op de hoogte zijn. In Nederland wil men absoluut - op een transparante manier - alle verenigingen uit de eredivisie erbij. Wij wensen dit ook. De stap kan echter maar gezet worden na grondig onderzoek op sportief, economisch en financieel vlak. De denkpiste voor een BeNeLiga wordt - op verzoek van onze federatie - zowel voor de mannen als de vrouwen onderzocht. We hebben een externe, gespecialiseerde firma Hypercube aangesproken om op een positief opgebouwde, innovatieve manier de mogelijkheden te analyseren en te bestuderen.”

Quote Ook een ‘BeNeCup’ is een optie. En bij het grensover­schrij­dend ontwerp mogen eventueel zelfs ploegen uit Noord-Frank­rijk of het westen van Duitsland betrokken zijn. Luc Haegemans

“De planningen verlopen in drie fasen: is het haalbaar, is er vraag naar en hoe groot is het draagvlak. Ten tweede: op welke manieren kunnen we dit constructief organiseren. Ten slotte: hoe gaan we dit financieren? In het basketbal heeft men twee jaar lang alles zorgvuldig ontleed vooraleer men gestart is met de ‘BNXT-League’. Wij moeten dat ook doen.”

BeNeLiga en/of BeNeCup

“Er is een terughoudendheid in verband met ‘goksponsors’. Lotto, onze nieuwe partner in de Belgische Liga, is geen gokbedrijf maar heeft ook geen binding met Nederland. We moeten dit project dus met zeer veel omzichtigheid, zelfs behoedzaam, aanpakken.”

“We bespreken een internationaal getinte vorm van samenwerking. Dat kan ook via een ‘BeNeCup’. Een bekercompetitie over de grenzen heen. En bij het grensoverschrijdend ontwerp mogen - wat mij betreft - eventueel ook ploegen uit Noord-Frankrijk of het westen van Duitsland betrokken zijn. Er bestaan al samenwerkingsmodellen. We weten momenteel nog niet waar we na de uitgebreide studie gaan uitkomen. Maar het is goed dat we deze moeilijke oefening nu reeds doen. Misschien kan er dan gestart worden in 2024-2025.”

“Ik denk even hardop, wat de vernieuwde formule in het volleybal betreft. Bijvoorbeeld eerst een competitievorm waarbij teams uit België en Nederland, mannen en vrouwen, zullen strijden in een binationaal concept. Daarna moeten we overstappen naar een nieuwe fase. De uiteindelijke kampioen of winnaar van de beker zal voor België volgens een sterk uitgekiend traject uit ons land komen. De eindstrijd voor de nationale titel of de beker wordt uitsluitend door twee ploegen uit België uitgevochten. Voor Nederland geldt hetzelfde. Dat heeft onder meer te maken met het verschillend aantal plaatsen die er in de beide landen beschikbaar zijn om deel te nemen aan de Europese competities. Iedereen, de clubs, de volleybalfederatie en de commerciële partners, moeten er heil in zien. Ik wil iedereen aan boord houden.”

Volledig scherm © BELGA