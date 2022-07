Op een drafje naar de kwartfinale: sterke Red Panthers kloppen Chili met 5-0 op WK hockey en kijken nu Oranje in de ogen

WK hockeyWat op het vorige WK niet lukte – de cross-over winnen – lukte voor onze nationale hockeyvrouwen nu bijzonder vlot. Na het eerste kwart (3-0) was de wedstrijd in het Amstelveense Wagener Stadion tegen Chili reeds gespeeld. Uiteindelijk werd het 5-0. De Red Panthers kunnen zich nu opmaken voor een topaffiche in kwartfinale: dinsdagavond treffen ze voor een uitverkochte tribune grootmacht Nederland.

Door het verlies in Terrassa tegen Australië en de daaropvolgende tweede plaats in de poule moesten de Red Panthers donderdag naar Amstelveen reizen om er de ‘cross-over’ te spelen. Het Wagener Stadion in Amstelveen was in het verleden reeds het decor voor mooie successen van onze hockeysters. Zo veroverden ze er in 2017 de zilveren medaille op het EK, vorig jaar werd het brons. Met Chili trof België op papier één van de meest haalbare opponenten. Het land, gecoacht door de uiterst vurige Diego Amoroso, is er immers voor de allereerste keer bij op een WK en staat vijftiende op de wereldranglijst.

Vurig en enthousiast waren ook de Chileense supporters in het Wagener Stadion. Zij schreeuwden hun land naar de eerste grote kans van de wedstrijd, maar even later kregen de Panthers wel een strafcorner. Stephanie Vanden Borre sloeg genadeloos toe en scoorde haar vijfde doelpunt op dit WK: 1-0 en een vroege voorsprong. Precies wat de Panthers nodig hadden. De Belgische vrouwen hadden de smaak te pakken – ze versierden snel nog eens vier strafcorners - en lieten hun prooi niet meer los. In de slotminuten van het eerste kwart viel de wedstrijd reeds in een beslissende plooi. In minuut veertien lanceerde Alix Gerniers Louise Versavel, wiens strakke voorzet door Justine Rasir in doel werd gedevieerd (2-0). Eén minuut later en bij een zesde Belgische pc was het opnieuw raak via Vanden Borre: 3-0 en Chili helemaal tegen het canvas.

Na een kwartier was de wedstrijd dus zo goed als gespeeld. Dat was het helemaal toen in de twintigste minuut na een negende Belgische strafcorner de bal bij Charlotte Englebert belandde en zij het vierde doelpunt voor de Panthers scoorde. Ruststand: 4-0.

Diezelfde Englebert veroverde in de tweede minuut van de tweede helft de bal en na een knappe solo over de helft van het terrein tekende ze voor het vijfde doelpunt. Voor de 21-jarige Englebert, die ook tegen Zuid-Afrika twee keer scoorde, de vierde goal op dit WK.

Logisch dat vervolgens het tempo wat uit de wedstrijd verdween. Chili versierde in het vierde kwart zowaar vijf strafcorners, maar het bleef bij 5-0.

Het eerste doel van bondscoach Ehren – beter doen dan de tiende plaats van vier jaar geleden in Londen – is met brio verwezenlijkt. Vroeger dan gehoopt botsen de Red Panthers dinsdagavond in kwartfinale echter op Nederland. Winnen in een officiële match van Oranje konden onze hockeyvrouwen nog nooit. Ook op de twee EK’s in Amstelveen betekenden duels tegen Nederland voor de Red Panthers het eindpunt: 3-0 in finale in 2017 en 3-1 in halve finale in 2021. In die laatste match speelden de hockeysters van bondscoach Ehren wel ijzersterk. Aan die ontmoeting kunnen ze zich optrekken. Dinsdagavond zal het stadion in Amstelveen in ieder geval volledig Oranje kleuren. Omdat de eindfase van dit WK – de halve finales en de finale – in Terrassa wordt gespeeld betekent dit voor Nederland de uitwuifwedstrijd in eigen land. Falen is voor hen geen optie.

In ieder geval: de Red Panthers staan voor het eerst sedert 1981 bij de beste acht landen op een WK en dat deden ze in Terrassa en Amstelveen met knap hockey.

De Red Panthers begonnen met Elena Sotgiu, Hélène Brasseur, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Barbara Nelen, Michelle Struijk, Charlotte Englebert, Alexia ‘t Serstevens en Ambre Ballenghien. Daarna volgden: Aisling D’Hooghe, Lucie Breyne, Pauline Leclef, Alix Gerniers, France De Mot, Louise Versavel en Justine Rasir.

