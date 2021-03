Oostende wint voor 20ste keer Beker van België, al weert Mechelen zich kranig

In het eerste kwart was Oostende onherkenbaar. Vooral offensief miste het alle zuiverheid. Welsh (hiel) hinkte op één been, Mwema (1/6) miste zuiverheid, Sylla miste focus. De eerste tien Oostendse shots gingen allen naast, van de eerste 15 pogingen trof alleen Sylla raak. Echt profiteren kon Mechelen – dat in zijn eerste bekerfinale weliswaar niet onder de indruk was - niet. Het speelde met overtuiging en tempo, maar te veel balverliezen (5) en gemiste rebounds (7 offensieve voor Oostende) stonden een ruimere bonus in de weg: 4-10 en later 11-16. Mechelen zat dus meer dan goed in de match.