Oostende onderuit tegen New Basket Brindisi in Champions League basketbal

BasketbalOp speeldag drie in de groepsfase van de Champions League heeft BC Oostende verloren van het Italiaanse New Basket Brindisi. Het werd 80-92.

Coach Dario Gjergja kon nog geen beroep doen op de geblesseerde Pierre-Antoine Gillet en zag hoe zijn team in de aanvangsminuten onmiddellijk op achtervolgen werd aangewezen. Thompson opende de debatten met vijf punten, waarvan drie vrijworpen, en Willis zorgde al snel voor een bonus van twaalf eenheden bij 11-23. De bezoekers profiteerden optimaal van de talloze slordigheden en fouten bij Oostende, slechts een schim van de ploeg die eerder Burgos versloeg in deze Europese competitie.

De landskampioen liet in het eerste quarter maar liefst zeven balverliezen optekenen, goed voor dertien punten aan de overkant (18-28). In het tweede luik diepte de Italiaanse viceleider de kloof verder uit via de sterke Perkins. Loïc Schwartz kon nog wat milderen met veertien punten in de eerste helft, maar de kustploeg stapte teneergeslagen richting kleedkamer bij een 36-58-ruststand.

Een gretiger Oostende na de kampwissel met een 9-0-tussenspurt dankzij twee bommen van Mwema (48-65), maar Willis en Harrison riepen dit meteen een halt toe (52-75). De Italianen waanden zich al zegezeker, maar de jonge geelhemden gaven zich nog niet gewonnen en brachten de spanning in het slotluik zowaar nog even terug in de lege Versluys Dôme (72-81). Het 20ste (!) balverlies was er echter teveel aan en topschutter Harrison legde de match in een definitieve plooi (80-92).

Geen vierde thuiszege op rij voor Oostende in de Champions League, die de heenronde in groep H afsluit met een 1-2. Op dinsdag 22 december trekt de landskampioen naar Brindisi. Zondagmiddag om 15u staat het volgende duel in de eigen competitie tegen Bergen op het programma.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

BC Oostende: Schwartz 16, Nakic 2, Djordjevic 2, Welsh 4, Sylla 5, Buysse 10, van der Vuurst de Vries 8, Troisfontaines 4, Mwema 11, Buysschaert 9, Bratanovic 9

New Basket Brindisi: Bell 9, Harrison 21, Perkins 13, Thompson 10, Willis 17, Gaspardo 7, Krubally 3, Udom 5, Visconti 2, Zanelli 5