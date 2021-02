Oostende boekt ruime zege in basketbalduel der bekerfinalisten

Het duel tussen Oostende en Mechelen op van vanavond was een voorproefje op de bekerfinale van 21 maart. Beide teams moesten enkele pionnen missen voor de uitgestelde competitiewedstrijd in de kille Versluys Dôme. Buysse, Nakic en Bratanovic waren afwezig bij de thuisploeg, terwijl de Kangoeroes het zonder sterkhouder Loubry en Deroover moest stellen. De bezoekers openden met een driepunter van Clark, maar Gillet deed net hetzelfde aan de overkant. De stand bleef gelijk tot aan 10-10, waarna de landskampioen met een 8-0-run voor de eerste afscheiding zorgde (23-14). Onder impuls van topschutter Thompson (goed voor 28 punten en 8 rebounds) klauterden de Kangoeroes terug naar vier punten bij 35-31, al diepten Gilmore en co de kloof kort na de rust opnieuw wat verder uit (55-45). Een collectief sterke kustploeg (29 assists) speelde de Mechelse verdediging op het einde van het derde quarter helemaal uit verband naar 68-52, waarmee de partij in een definitieve plooi lag. In het laatste luik kwam de Oostendse zege immers niet meer in gevaar en kwam elke speler op het scorebord te staan (85-63).

“Gezien de omstandigheden hebben we dertig minuten een degelijke job uitgevoerd”, vertelt Pieter De Groof, assistent van de snipverkouden en bijgevolg verontschuldigde coach Vervaeck. “Het was niet goed genoeg om competitief te kunnen zijn met dit Oostende. We zoeken geen excuses, maar Loubry en Deroover zijn voor ons team cruciale spelers. Onze tegenstander heeft echter ook te kampen met blessures, wat uiteraard kan gebeuren in de sport. We hebben ervoor gevochten en ik ben tevreden over de elf offensieve rebounds, wat ik over de vele balverliezen niet kan zijn. De bekerfinale wordt mijns inzien alleszins een compleet andere match”, verzekert De Groof.

“Ondanks het feit dat we wisten dat ze twee belangrijke ‘ball handlers’ misten, speelden we niet zoals het moest”, zegt coach Dario Gjergja. “In het tweede quarter pakten we een mooie bonus, maar die was even snel terug verdwenen, door ons eigen toedoen. Dit is niet voor het eerst en we moeten daarin nog de juiste balans zien te vinden. Het is positief dat ik enkele jongens wat rust heb kunnen geven, maar we zijn er ons van bewust dat de bekerfinale tegen dit Mechelen andere koek wordt”, klinkt het tot besluit.

BC Oostende - Kangoeroes Basket Mechelen 85-63

(23-14, 43-37, 68-52, 85-63)

BC Oostende: van der Vuurst de Vries 15, Schwartz 11, Troisfontaines 7, Mwema 3, Buysschaert 8, Gilmore 6, Waleson 2, Smout 2, Djordjevic 6, Gillet 13, Welsh 8, Sylla 4

Mechelen: Bogaerts 7, Gysbrechts 0, Van Oosterwyck 4, Kherrazi 8, Clark 11, Foerts 0, Lasisi 0, Thompson 28, Kok 5