Oops, Lemmelijn kreeg geel wegens te laat aan start olympische kwalificatierace: doet hij in herkansingen beter?

Was het een beginnersfout of had hij door de zenuwen de tijd uit het oog verloren? Feit is dat Ward Lemmelijn bij de tweede reeks iets te laat naast de andere boten op het water lag. Uiterlijk twee minuten voor het startsignaal moeten de bootpunten gealigneerd worden, maar bij het afroepen van die tijdslimiet was Lemmelijn nog niet gereed. Gwenda Stevens, voorzitter van de Belgische roeifederatie, was in Varese aanwezig als internationaal jurylid en was er het hart van in: “Ik zag het wat aankomen dat hij niet mee was in het pak met de andere roeiers. Ik dacht: ‘Dit ga je me toch niet aandoen, Ward?’ Maar hij was 27 seconden te laat, dan kan ik niet anders dan een gele kaart geven.” Dat is op zich niet zo heel erg, behalve als Lemmelijn dan nog een valse start zou veroorzaken. “Dan ligt hij er onherroepelijk uit”, aldus Stevens.