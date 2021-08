Ook Paralympische Spelen vinden zonder toeschouwers plaats, dronken Georgische judoka gearresteerd na agressie tegen hotelbewaker

Georgische judoka gearresteerd na agressie tegen hotelbewaker

Een Georgische deelnemer aan het paralympisch judotoernooi is in Tokio gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht een bewaker van zijn hotel zwaar te hebben verwond. De 34-jarige Georgiër zat nog in quarantaine na zijn aankomst in Japan.

Volgens de politie en lokale media zou de judoka een rib van de bewaker hebben gebroken door op hem te springen en hem op de grond te duwen. De agressie kwam tot stand nadat de bewaker verschillende leden van de Georgische delegatie tot de orde had geroepen. Ze zouden in dronken toestand zijn geweest en veel lawaai hebben gemaakt. Dat meldde persagentschap Kyodo. Het incident vond plaats in een hotel vlakbij de Haneda-luchthaven in Tokio. Daar moest de Georgische selectie in quarantaine nadat een delegatielid positief had getest op COVID-19. Het is nog wachten op een officiële reactie van het organisatiecomité en het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).