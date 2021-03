Ook leidinggevenden en jeugdtrainers in opspraak: “Zodra iedereen weg is, veranderen ze in tirannen”

GymnastiekDe turnwereld houdt z’n adem in. Op 31 maart moet het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie, in het leven geroepen door Vlaams Sportminister Ben Weyts (N-VA), naar de wantoestanden in Gent klaar zijn. Tientallen ex-gymnasten en ouders vragen zich af welk gevolg er aan hun klachten en getuigenissen wordt gegeven. Maar wie klagen ze nu precies aan en wat zijn de verwijten? In deel 2 behandelt HLN de leidinggevenden en jeugdtrainers. “Het is niet omdat ze nu weg zijn, dat ze ermee moeten wegkomen.”