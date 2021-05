Ook in golfsport heisa over ‘Super League’: “Wie intekent, denkt alleen aan zijn eigen bankrekening”

GolfTerwijl in het voetbal de Super League op sterven na dood is, geven Saoedische investeerders hun plannen om een lucratieve Premier Golf League op te richten (voorlopig) niet op. Meer zelfs: ze zijn volop aan een charmeoffensief bezig om topspelers onder contract te leggen, in ruil voor 30 miljoen dollar aan ‘tekengeld’. De Amerikaanse PGA en European Tour maakten duidelijk dat wie intekent op de Premier Golf League niet meer welkom is op hun profcircuit.

48 uur. Veel meer tijd zat er niet tussen de doop en de begrafenis van de Super League als nieuwe Europese clubcompetitie. De betrokken clubleiders waren te licht over de mening van de publieke opinie gegaan, de plannen leidden net niet tot een volksopstand onder de supporters. Zo’n vaart zal het in het golf niet lopen, waar meer dan een jaar geleden de eerste verhalen over een nieuwe competitie opdoken.

De Premier Golf League is het geesteskind van Saoedische investeerders, die naar het beeld van de Formule 1 aan een gesloten competitie denken, met 48 topspelers die in 12 teams op 18 toernooien uitkomen. En dat in ruil voor geld. Veel geld. Elke week zou er 10 miljoen dollar op het spel staan. In totaal zou er 250 miljoen dollar aan prijzengeld worden verdeeld. In september 2022 moet de Premier Golf League het licht zien. “Als je wil dat het golf bloeit, dan moet het zich verder ontwikkelen. Stel dat je kon herbeginnen, dan zou het professionele golf vandaag anders georganiseerd zijn. De League biedt de mogelijkheid om dat te doen,” stond in een perscommuniqué.

Het laat zich raden dat de bestaande profcompetities, net zoals de UEFA en de FIFA in het voetbal, vijandig reageerden. Wie intekende op dat nieuwe project, zo gaf de PGA en European Tour te kennen, was bij hen niet meer welkom. De Britse topgolfer Rory McIlroy, die door de Saoedi’s als één van de eersten was benaderd, zei dat “hoe meer ik erover nadenk, hoe minder het me bevalt. Wat ik als profspeler waardeer, is dat ik mijn eigen keuzes kan maken - onder meer over waar ik speel. Als ik in de Premier Golf League aantreed, dan heb ik die keuze niet. Als ik hun geld aanneem, dan moet ik gehoorzamen. Weiger ik hun geld, dan kunnen ze me nergens toe verplichten. Wat mij betreft: ‘I’m out’.” Ook andere grote namen zoals Phil Mickelson, die aanvankelijk nog voor het idee gewonnen leek, namen afstand van de Premier Golf League.

Volledig scherm Rory McIlroy © AP

Zo leek ook het lot van die nieuwe breakout League bezegeld. Niets is minder waar. Covid-19 zette weliswaar een rem op hun plannen maar volgens de Britse krant The Telegraph zijn de Saoedi’s in Florida volop bezig om enkele toppers het hof te maken. Als Dustin Johnson, Justin Rose, Bryson DeChambeau en Brooks Koepka zich engageren voor de Premier Golf League, dan zouden ze 20 tot 30 miljoen dollar aan ‘tekengeld’ cashen. “Zoals het er nu voor staat, subsidiëren de beste spelers, de wereldsterren, alle anderen,” redeneren ze. “De League zal het evenwicht herstellen. De toppers moeten tegen elkaar uitkomen, niet tegen 150 anderen.”

Het is afwachten wie toehapt. Want niet alle publiekstrekkers menen dat ze naar waarde betaald worden. Neem nu Koepka. De Amerikaan won in zijn carrière al vier majors. Dit jaar haalde hij al 2,8 miljoen dollar aan prijzengeld op - amper 100.000 dollar meer dan zijn landgenoot Daniel Berger. Daniel wie? Niemand die voor Berger zijn tv opzet of een ticket koopt. Overigens hoeft u geen medelijden te hebben met Koepka: hij verdiende al 34,3 miljoen dollar als profspeler.

Volledig scherm Brooks Koepka © AFP

Pieters niet benaderd

De PGA counterde die discussie al met de oprichting van een ‘Player Impact Program’: de tien meeste ‘waardevolle’ spelers - gebaseerd op hun populariteit op sociale media en bij sponsors - mogen straks 40 miljoen dollar onder elkaar verdelen, met 8 miljoen voor de eerste. Bovendien haalde de PGA de banden met de European Tour aan door een Strategic Alliance te sluiten: ze gaan nauwer samenwerken op vlak van planning, prijzengeld en mediarechten.

Of er bij de spelers veel animo is voor de Premier Golf League, is nog maar de vraag. Voorlopig zijn er nog veel onzekerheden: wat met de majors, wat met de wereldranking, wat met de Ryder Cup - zijn die voor de toppers nog wel toegankelijk? De meeste golfers zijn nog altijd voorstander van traditie. Ook Thomas Pieters loopt niet warm voor de Premier Golf League, zegt zijn zus en manager Lieselotte. “Hij is niet benaderd en het zou hem ook niet interesseren,” zegt ze. “Het is leuk dat Thomas geld kan verdienen met zijn sport maar dat is niet het belangrijkste. Hij wil vooral de beste zijn in wat hij doet, zoals elke topsporter. Wie intekent voor die Premier Golf League, die tekent voor zijn pensioen, die denkt vooral aan zijn eigen bankrekening. Ik kan me niet inbeelden dat die nog de juiste drive heeft. Hoe kan die zich dan nog meten met de top? Dat raakt aan alle waarden en normen waar topsport voor staat.”

Volledig scherm © AFP