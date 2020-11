Ook Belgische turners gaan niet naar EK in Turkije

NBA Didier Mbenga over 17de NBA-titel van de Lakers: “Dit is één groot ‘dank je wel voor alles wat je gedaan hebt, Kobe’.”

12 oktober LA Lakers, NBA champions. De ultieme hommage aan Kobe Bryant, die eind januari overleed. Ze hebben er tien jaar op moeten wachten bij de Lakers, het kan tellen qua symboliek. Didier Mbenga (39) – in 2010 lid van de kampioenenploeg – over toen en nu. “De titel is ‘back where it belongs’.”