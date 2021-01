Ooit kegelzetter, nu darter na een bingoavond die bijnaam dankt aan baseballpet: wie is Dobey, de tegenstander van Van den Bergh?

DartsDimitri Van den Bergh opent vanavond zijn Masters darts tegen Chris Dobey. De 30-jarige Brit belandde in het circuit na een bingoavond, dacht dat z’n deelname “een grapje” was en vond net op tijd het zelfvertrouwen terug. Een portret van de opponent van ‘Dancing Dimi’.

“Ik dacht dat het een grap.” Meteen na het WK vernam Chris Dobey dat hij gekwalificeerd was voor de Masters. Voor het eerst nodigde de PDC niet de beste 16, maar wel de beste 24 darters ter wereld uit. Als nummer 23 op de ranglijst kreeg ook hij dus een ticket. “Onverwacht. Het was een bijzonder leuke verrassing.”

Bingoavond

De 30-jarige Dobey is afkomstig uit het Britse stadje Bedlington. In 2016 maakte hij voor het eerst naam bij de PDC-bond. Een carrière die niet gepland was. Daarvoor beoefende hij immers een job als kegelzetter en plaatser van verkeersborden op de snelwegen. Per toeval belandde hij in het dartscircuit. “Het is een grappig verhaal. Ik was op een bingoavond met mijn moeder, toen een vriend binnenkwam. Hij sprak over een lokale dartscompetitie en kwam een speler tekort. Hij vroeg of ik wou invallen. Ik had nog nooit darts gespeeld, maar al snel bleek dat ik het in mij had.”

Dobey schreef zich in bij een plaatselijke club en kwalificeerde zich voor toernooien. Vervolgens sloot hij zich aan bij de PDC. Zijn oude job gaf hij op. “Darts betekende een enorme loonsverhoging. Het gaat om veel geld, ik heb er goed aan gedaan om mij zo hard op deze sport toe te leggen. In het begin combineerde ik beide, maar ik was op m’n werk voortdurend met mijn pijltjes bezig. Dan moet je eerlijk zijn met jezelf.”

Volledig scherm Chris Dobey. © Photo News

Dobey kreeg de bijnaam ‘Hollywood’. “Dat begon als een grapje. Als ik dartte, droeg ik vroeger wat ik wilde. Een korte broek. Een baseballpet. Zolang ik me maar comfortabel voelde. Tot iemand riep: ‘wie denk je wel dat je bent? Een Hollywood-ster?’. Daar is mijn bijnaam uit voortgekomen”, aldus Dobey bij The Daily Star

Fallon Sherrock

In tegenstelling tot Dimitri Van den Bergh (26) veroverde hij nog geen titels. 2020 was zelfs een teleurstellend jaar. “Zeker de laatste maanden vielen de resultaten tegen. Mijn zelfvertrouwen was helemaal weg”, vertelt hij bij Tungsten Tales. Al was er de laatste weken progressie merkbaar en liet hij op het WK tekenen van beterschap zien. Zeker die straffe comeback tegen Jeff Smith (PDC-77) was imponerend. Van 2-0 ging het naar 2-3. “Die comeback deed enorm veel deugd en geeft me moed voor wat komt.” Dobey sneuvelde een ronde later tegen Daryl Gurney (PDC-11).

Dobey is overigens de man die in 2019 een einde maakte aan het avontuur van sensatie Fallon Sherrock, die als eerste vrouw ooit een WK-wedstrijd won. Dobey hield in Alexandra Palace zijn vier jaar jongere landgenote uit de achtste finales.

Volledig scherm Chris Dobey en Fallon Sherrock. © Photo News

Op de tonen van All of the Lights van Kanye West neemt hij het straks op tegen Van den Bergh. Het wordt hun achtste duel en de statistieken zijn min of meer in evenwicht. Vier keer won ‘The Dreammaker’, drie keer zegevierde de Engelsman. De laatste confrontatie dateert van juni 2020 op de PDC Summer Series. Dobey won toen het pleit met 6-4. “Wij hebben in het verleden al enkele bijzonder spannende wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Dimitri staat de laatste maanden sterk te gooien. Hij haalt amper gemiddeldes die onder de honderd uitkomen. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar als ik mijn beste niveau haal, zie ik zeker mogelijkheden.”

Alle wedstrijden van de Masters worden uitgezonden op VTM 2. De uitzending begint vanavond om 20u. Dimitri Van den Bergh speelt rond 21u.

Programma:

Vrijdag 29 januari (eerste ronde vanaf 20 uur, best of 11 legs)

Ian White – Mensur Suljovic

Glen Durrant – Mervyn King

Dimitri Van den Bergh – Chris Dobey

Krzysztof Ratajski – Simon Whitlock

Michael Smith – Adrian Lewis

Daryl Gurney – Jeffrey de Zwaan

Jose de Sousa – Jonny Clayton

Joe Cullen – Stephen Bunting

Zaterdag 30 januari (tweede ronde vanaf 13.45 uur, best of 19 legs)

Rob Cross – Durrant/King

James Wade – Van den Bergh/Dobey

Nathan Aspinall – White/Suljovic

Dave Chisnall – Gurney/De Zwaan

Avondsessie vanaf 20.00 uur

Gary Anderson – Smith/Lewis

Peter Wright – Ratajski/Whitlock

Gerwyn Price – Cullen/Bunting

Michael van Gerwen – De Sousa/Clayton

Zondag 31 januari

Kwartfinales (best of 19 legs) vanaf 13.45 uur

Halve finales (best of 21 legs) vanaf 20.00 uur

Finale (best of 21 legs)