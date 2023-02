“Ooit hoop ik het record van Kim Gevaert te verbreken, maar vandaag ging het me om de titel”: Rani Rosius knalt naar persoonlijk record op BK atletiek indoor

ATLETIEKGeen Nafi Thiam of familie Borlée vandaag op het BK indoor in Gent. Gelukkig waren er nog andere atleten die van zich deden spreken, gaande van Rani Rosius die op de sprint de puntjes op de i zette, tot de Belgian Cheetahs, die op de valreep hun EK-ticket kwijtspeelden. Een dagje atletiek in een notendop.

De clashes

Niets beter om een kampioenschap te kruiden dan een clash tussen twee titanen. Op het BK indoor was het dan ook uitkijken naar de 60m bij de vrouwen. Kon Delphine Nkansa (21) haar statuut als nieuwe leading lady van de sprint bevestigen of zou Rani Rosius (22) haar van de troon stoten? Rosius heette tot vorig jaar de nieuwe Kim Gevaert te zijn maar Nkansa herschudde de kaarten: de rechtenstudente klokte in- en outdoor betere tijden dan Rosius. Maar in Gent was het Rosius die orde op zaken stelde: de Genkse verlengde haar nationale titel en won voor Nkansa in 7.20. Een nieuw persoonlijk record voor Rosius, haar vorige PR stond op 7.23.

Met die tijd springt Rosius weer over Nkansa (PR: 7.21) naar de tweede plek op de all time ranking in België: het record staat intussen al zestien jaar op naam van Gevaert (7.10). “Ooit hoop ik dat record te verbreken, want onhaalbaar lijkt me dat niet, maar vandaag was het me om de titel te doen,” straalde Rosius. “Dat ik dan nog win in een nieuwe besttijd... zàlig. En dat ik haasje-over doe met Delfine, dat maakt het leuk, hé. Ik heb het je al gezegd: we halen het beste in elkaar naar boven.”

Afgunst was er niet bij Nkansa: ze gaf Rosius, haar teammate bij de Belgian Rockets, een welgemeende knuffel. “Al een geluk dat Rani zo lief is, dat maakt het minder erg om van haar te verliezen," zei Nkansa met een brede glimlach. “Maar ik wist wel dat de kans bestond dat ze zou winnen. Ik ben zelf ko. Ik heb van de week meer op de universiteitsbanken gezeten dan ik op de piste stond. Ik krijg in Parijs geen faciliteiten en moest verplicht hele dagen op de les aanwezig zijn. Maar nu ga ik een beetje uitrusten, voor het EK indoor eraan komt.”

Volledig scherm © BELGA

De records

Het is een opvallende verschijning: Jolien Boumkwo, kogelstootster van beroep. ‘t Is te zeggen: ze is eigenlijk ambtenaar bij VLAIO, het Vlaamse aanspreekpunt voor ondernemers, waar ze instaat voor renovatiesubsidies. In 2017 had de Gentse even genoeg van de sport. Een burnout, noemt ze het zelf. Ze trok er meer dan vier jaar de stekker uit. Tot ze besefte dat ze atletiek miste. Boumkwo nam de kogel weer op, met meer passie en drive als tevoren.

Het resultaat is navenant. Op één maand tijd verbeterde ze nationale record drie keer: drie weken terug stootte ze de kogel in Gent 70 cm verder (7m01), op 4 februari deed ze er nog eens 23 cm bij en gisteren haalde ze zelfs 17m87, nog eens 61 cm erbij. “Ik ben nu met een positief gevoel aan mijn sport bezig,” zei de Gentse. “Dat negatieve hoofdstuk heb ik afgesloten en nu wil ik er vol voor gaan.” Haar doelen? Het WK in augustus en dan Parijs 2024.

Ze was niet de enige die een Belgisch record verbrak: op de 200m spurtte Imke Vervaet de vijftien jaar oude besttijd van Hanna Mariën (23.39) van de tabellen: Vervaet won in 23.25.

Volledig scherm © BELGA

De ontgoocheling

Met vier Belgian Cheetahs stonden ze klaar om te knallen op de 400m: Helena Ponette, Camille Laus, Naomi Van Den Broeck en Hanne Claes. Maar net die sterke line-up leidde tot een klein drama: omdat ze elkaar waard zijn, hinderden ze elkaar tijdens de race. Zo zag Ponette zich verplicht om even het gas te lossen toen Laus net voor haar de bocht indook na 200m en dat kostte haar “toch wel twee tienden van een seconde”.

Nu blijkt dat de Cheetahs 15 honderdsten tekort komen voor een ticket voor het EK indoor, dat over tien dagen in Istanboel begint. Slechts zes landen worden uitgenodigd voor de 4x400m: de snelste tijden van de individuele atletes worden opgeteld. Vrijdag stond België nog vierde, vandaag haalden Tsjechië, Italië en Frankrijk hen nog in. Teleurstellend, erkende Ponette, die wel als enige van het viertal haar PR verbeterde: van 53.38 naar 53.23. Zowel Laus, Claes als Van Den Broek bleven ruim boven hun PR.

“Om een of andere reden legden de meisjes zich hier stress op," sakkerde coach Carole Bam. “Want vorig weekend waren ze allemaal goed. Dit was helaas het scenario waar ik voor vreesde: dat ze elkaar zouden hinderen. Dat was te vermijden door hen niet allevier in één reeks te zetten. Maar de reglementen laten dat niet toe: de indeling wordt bepaald op basis van de tijden en de snelsten worden bij elkaar gezet.” Frustrerend, besloot kapitein Laus: “Vooral omdat we op de kampioenschappen zelf al bewezen hebben dat we sneller zijn dan verschillende landen die wél naar het EK mogen gaan.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA