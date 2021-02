Ooit als 199ste gedraft, nu met 7de Super Bowl-zege beste quarterback aller tijden: het verhaal achter Tom Brady, ‘the man you love to hate’

BOKSEN Bokser Leon Spinks, bedwinger van Muhammad Ali, overleden

7 februari De Amerikaanse bokser Leon Spinks, die zijn grootste overwinning in 1978 behaalde door toenmalig wereldkampioen in het zwaargewicht Muhammad Ali te verslaan, is vrijdagavond gestorven. Hij is 67 jaar geworden. Ruim een jaar geleden maakte zijn familie al bekend dat Spinks in het ziekenhuis was opgenomen vanwege uitgezaaide prostaatkanker.