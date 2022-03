Onze watcher ziet dat Loena Hendrickx zich met haar zilveren medaille in een indrukwekkend lijstje plaatst: “Er zit veel Nina in Loena”

Meer sportLoena Hendrickx heeft haar naam op dit WK kunstschaatsen helemaal gemaakt met een historische zilveren medaille . Voortaan volstaat haar voornaam ‘Loena’ als begrip, zo meent onze watcher Bart Fieremans. Net zoals bij die andere Belgische wereldtoppers Nina in gymnastiek, Nafi in atletiek en vroeger ‘Kim & Justine’ in tennis.

Na dit WK mogen we stellen dat er veel Nina in Loena zit. We zien dezelfde trekjes van volharding en vastberadenheid om de wereldtop te halen in een heel trainingsintensieve en blessuregevoelige sport. En we merken hoe Loena net als Nina in een zeer ingewikkelde technische én artistieke discipline een uitzonderlijke présence heeft die haar tot een fris internationaal rolmodel doen uitgroeien.

De parallel telt zeker voor hun traject vanuit een klein land als België naar de top. Niet evident is het om zich dan tussen de traditionele grootmachten te nestelen. In gymnastiek heten die de VS, Rusland, China en Japan: Derwael pronkt met haar WK- en olympisch goud op de brug naast een wereldster als Simone Biles. In het kunstschaatsen dicteren Rusland, de VS en Canada traditioneel de wet en zijn Aziatische landen als Japan in opmars. En daar wringt Loena uit het kleine België zich nu mooi tussen.

De asterisk dat Loena profiteert van de schorsing van het dominante Rusland bij de vrouwen verdwijnt met de tijd. Soms ontbreken wereldtoppers ook door blessures. Voor de Russische atleten geldt nu: tant pis - jammer maar helaas. Het voor Belgische historische WK-resultaat van Loena telt voor de eeuwigheid.

Loena kan andere kunstschaatsers uit ‘kleinere’ landen inspireren. Ja, het kan dus om de wereldtop te halen, ook al heb je niet dezelfde infrastructuur, middelen, omkadering of het juryvoordeel van de grootmachten. België heeft niet zoals Rusland volledig staatsbetaalde kunstschaatsscholen inclusief hotel en hogedrukkamers, waar de grootste kindtalenten zich onder ijzeren coaching gedrild zien naar viervoudige sprongen.

Loena is meer een uniek succes van innerlijke drive, doorzetting en een welwillende entourage die haar bijstaat in goede en slechte tijden. Gelukkig liet Sport Vlaanderen haar niet vallen toen ze enkele jaren geleden veel blessureleed had. Ook Loena gaf toen niet op, maar benutte de tijd om hard te werken aan haar présence, schaatsvaardigheid en muzikaliteit. Zo balt ze nu de essentie van het kunstschaatsen samen: ze heeft technische én artistieke klasse. Eindelijk ziet ze dat compleet plaatje nu beloond met een grote kampioenschapsmedaille.

