Onze turnspecialiste ziet het stormen in het hoofd van Derwael: “Zij weet dat de verhalen niet verzonnen zijn”

Darts Topdarter Raymond van Barneveld valt flauw op Players Champions­hip: “Hij stortte in na zijn laatste pijl”

19 maart Raymond van Barneveld is vanmiddag onwel geworden op het Players Championship in Milton Keynes. De toestand van de Nederlandse darter is momenteel nog vrij onduidelijk. Van Barneveld zou zijn behandeld en na enige tijd zijn teruggekeerd naar zijn hotel. Daar wordt de vijfvoudig wereldkampioen verder onderzocht.